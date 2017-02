Internasjonal skifest i Granåsen

Hyl og rop med et snev av skrekkblandet fryd fylte Granåsen skisenter tirsdag formiddag.

Halvveis ut i Isfit-festivalen har deltakerne fått to fridager. En av dagene tilbrakte de i Granåsen med ski under beina og akebrett under rumpa.

Daghavende leder for skidagen, Matilde Kvernevik, håper folk tar initiativ til å møte Isfit-deltakerne mens de er i Trondheim. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Men de har ikke kommet til Trondheim kun for å stå på ski. 460 deltakere fra 107 land er i byen for å tilbringe ti dager på arbeidsseminar der temaet er diskriminering.

– Jeg vil anbefale alle som er i Trondheim nå å ta en tur innom Studentersamfunnet, slå seg ned i en av barene der og ta en prat med Isfit-deltakerne og bli kjent med dem. Det er en fantastisk anledning, sier daghavende leder for skidagen, Matilde Kvernevik.

Knall og fall

I Granåsen har det vært lange køer for å skaffe seg ski og riktig utstyr til snøføret.

– Det har vært kjempestor pågang i skistanden for å få tak i ski, så jeg tror folk setter veldig stor pris på dette. Vi har fått låne litt utstyr fra utlånssentralen i Trondheim kommune, litt fra NTNUi, og så har vi fridd til vertene som har deltakerne boende hos seg, sier Kvernevik.

Noen av deltakerne var ikke er vant til verken snø eller ski, og kom seg ikke gjennom dagen helt uskadd.

– Vi har hatt en del krasjing, så det har vært noen lettere skader, men ingen veldig seriøse, sier Kvernevik.

Litt krasjing, og litt knall og fall, men mest latter blant Isfit-deltakerne. Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Fryktet for få sengeplasser

Dagen før åpningen av festivalen opplyste Isfit-arrangørene at 100 deltakere manglet sengeplasser. Det ser ut til å ha ordnet seg nå.

– Det gikk heldigvis veldig bra. Vi fikk faktisk altfor mange forespørsler fra folk som ville være verter, men alle deltakerne fikk i hvert fall et sted å bo, sier rekrutteringssjef for Isfit, Mia Illøkken, til NRK.