Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks - Malin Garberg oppdaget 13. mai 2023 at hun hadde blitt hacket og stengt ute fra sin Facebook-konto.

- Hackeren endret både navn og profilbilde på kontoen hennes, og hun mistet også tilgangen til sin bedriftsside på Facebook.

- Facebook truet med å deaktivere kontoen da de mente hun ga seg ut for å være noen andre. Garberg prøvde å anke avgjørelsen til Meta, selskapet som eier Facebook, men kom ingen vei.

- Garberg, som er utdannet jurist, har nå sendt stevning til Meta og planlegger å føre saken for en norsk rett.

Det var 13. mai i 2023 at den ivrige Facebook-brukeren oppdaga at alt ikke var som det skulle. Da Malin Garberg våkna den dagen var e-posten hennes full av e-post fra Facebook.

I løpet av natta hadde noen hacket seg inn på kontoen hennes og stengt henne ute.

Malin Garberg sier flere har tatt kontakt med henne og fortalt om lignende hendelser i forbindelse med at hun saksøker Facebook. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Det gikk litt inn på meg da jeg mista profilen min. Du skulle tro det bare var en profil, men så enkelt er det ikke når du står der og har mista den, sier Garberg.

Hun kunne se at hackeren i løpet av natta hadde endra både navn og profilbilde på kontoen hennes. Nå stod det at kontoen tilhørte den avdøde skuespilleren Chadwick Boseman, kjent fra blant annet Marvel-filmen Black Panther.

Det var avisa Selbyggen som først omtalte saken.

Hackeren stengte Malin Garberg ut fra kontoen sin og bytta navn og profilbilde på brukeren. Etter det ble det stille på den. Foto: Skjermdump

Ikke hørt

Malin har også et eget selskap som har en bedriftsside på Facebook. Den mista hun også tilgangen til da hun ble utestengt.

Hun trodde likevel det ville gå greit å få tilgang til brukeren.

– Det er jo så mange som blir hacka. Jeg tenkte at så lenge jeg får ordna meg nytt passord, så skal det gå fint, sier Garberg.

Men så enkelt skulle det ikke bli.

For Facebook trua med å deaktivere kontoen da de mente hun ga seg ut for å være noen andre. Hun prøvde å anke den avgjørelsen til Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram. Hun sendte inn ID for å bekrefte hvem hun var, men kom ingen vei.

– Jeg fikk til svar at de hadde sett gjennom anken min og at kontoen min skulle deaktiveres, sier hun.

NRK har prøvd å komme å kontakt med Facebook og Meta i forbindelse med denne saken. De har ikke svart på noen av våre henvendelser.

– Jeg føler det er litt sånn David mot Goliat. Jeg føler meg veldig liten når det er snakk om meg mot Meta, sier Garberg.

Måtte reise til Irland

Innloggingen til Garberg sin Facebook-konto har nytt navn, men det er fortsatt e-posten hennes som er knytta til den. Foto: Skjermdump

Garberg er utdanna jurist og driver et firma som gir juridisk hjelp til folk. Behandlinga hun fikk av Meta gjør at hun nå ønsker å dra Meta for retten.

Men heller ikke det har vist seg å være enkelt.

Garberg har sendt stevningen og flere andre dokumenter på e-post og i posten, uten å få svar fra noen.

Til slutt endte det med at hun reiste til det europeiske hovedkontoret til Meta i Dublin for å overlevere stevningen. Men heller ikke der fikk hun snakke med noen.

Det endte opp med at hun måtte få tingretten i Dublin til å overlevere og forkynne dokumentene til Meta.

– Det handler om at når man inngår en avtale med Facebook om å opprette en Facebook-konto, så har du en plikt til å oppføre deg og alt det der. Meta må også overholde denne avtalen som vi har inngått. Blant annet retningslinjene.

Bedre kundebehandling

Foreløpig venter Garberg på at de riktige folka i Meta skal signere stevningen hennes.

Når de er signert er planen å føre saken for en norsk rett. Håpet er at saken kan avgjøres i Forliksrådet.

– Sånn skal det ikke være. Bare det at det er så vanskelig å forkynne et varsel om søksmål mot Meta. Det skal ikke være sånn!

Hun er tydelig på at hun ikke vil gi seg.

– Jeg vet det er mange som har vært utsatt for dette og som blir utsatt for dette daglig. Jeg synes vi skal t vinge Meta til å opprette en slags kundeservice, avslutter Garberg.