– Hei, jeg er Billie. Jeg ville bare introdusere meg selv. Send meg melding for råd til hva som helst, sier «Billie» i en video på Instagram.

Hun ser identisk ut som Kendall Jenner, men ikke la deg lure.

Alt innholdet på Instagram-profilen hennes er laget med kunstig intelligens.

«Billie» sin profil har kun 148.000 følgere på Instagram, men over 13 millioner har sett den siste videoen KI-influenseren la ut. Du trenger javascript for å se video. «Billie» sin profil har kun 148.000 følgere på Instagram, men over 13 millioner har sett den siste videoen KI-influenseren la ut. Video: Skjermvideo fra instagram @yoursisbillie

Betalte 5 millioner dollar

Selskapet Meta har nå laget 28 virtuelle influensere som du både kan følge og chatte med på sosiale medier.

Profilene bruker ansiktene til kjendiser som Paris Hilton, Charlie D'Amelio, Kendall Jenner, Snoop Dogg, og youtuberen MrBeast (Jimmy Donaldson).

Ifølge The information har Meta betalt én av kjendisene opptil 5 millioner dollar for en seks timer lang fotoshoot og for retten til å bruke ansiktet deres til KI-profilene.

Alle profilene har ulike interesser - alt fra trening og mat til manga og sminke.

Meta skriver at det skal være mulig for alle å finne en KI-bot som passer for seg.

Youtuberen Jimmy Donaldson, mer kjent under sitt alias MrBeast er ansiktet til KI-profilen «Zach.» Tiktokeren Charli D'Amelio sitt ansikt er brukt til KI-profilen «CoCo.» Rapperen Snoop Dogg sitt ansikt tilhører nå også KI-profilen «Dungeon Master.» KI-profilen «Amber» har ansiktet til Paris Hilton. Den amerikanske NFL-spilleren Tom Brady er ansiktet til KI-profilen «Bru.» Den koreansk-amerikansk kjendiskokken Roy Choi er ansiktet til profilen «Max.» Den britiske forfatteren Jane Austen som døde i 1817 har gjenoppstått som en virtuell influenser.

Vanskelig å se at det ikke er ekte

– Er ikke det en av Kardashian-søstrene? Eller vent, det er jo ikke henne, sier Johan Rønneberg (23).

– Men det ser jo skikkelig ekte ut da, sier Anna Josefine Viken (24).

Studentene blir overraska når de innser at det er KI-boter de ser på og ikke Kendall Jenner.

Anna Josefine Viken (24) og Johan Rønneberg (23) studerer master i arbeids- og organisasjonspsykologi på NTNU i Trondheim. De er enige om at noen av KI-profilene ser mer ekte ut enn andre. Foto: Kristine Sandnes / NRK

– Jeg er usikker på om jeg ville fulgt en slik profil. Jeg håper jo at svaret er nei, men det kan fort være ja, sier Viken.

Flere av KI-profilene ber følgerne sine om å spørre dem om råd. Det gjør studentene skeptiske.

– Vi har jo brukt Chat GPT før og da synes jeg ofte svarene er ganske ræva, sier Rønneberg.

Viken synes det er skremmende at KI-teknologien er blitt så personretta.

Hun tror KI-profilene automatisk vil få mer tillit når de har ansikt man kjenner til fra før.

– Det er lettere å «senke guarden» for det som er kjent. Hvis unge barn ser bilder og videoer av kjendiser, i tillegg til at de kan chatte med dem, så kan de jo lett bli påvirka, sier Rønneberg.

Ville du fulgt en av disse KI-influenserne? Ja Nei Vis resultat

KI-Influensere blir aldri slitne

– Det er ikke uvanlig at folk etablerer parasosiale relasjoner til kjendiser, altså at man har en nær relasjon til noen som ikke kjenner deg. Og dette kan jo Meta ta fordel av, sier Marita Skjuve.

Hun er SINTEF-forsker og har blant annet forsket på hvordan mennesker utvikler relasjoner til chatboter.

– Dette kan jo være underholdende, men jeg er ganske skeptisk til at KI-profiler kommer inn på plattformer hvor mennesker i utgangspunktet samhandler med mennesker.

Marita Skjuve er også skeptisk til at en KI-influenser ikke blir sliten slik som et vanlig menneske, og dermed kan fronte et enda mer uoppnåelig ideal. Foto: Sunniva Linjord / NRK

Ifølge Skjuve kan det være lett å glemme at man prater med kunstig intelligens når teknologien er så lik virkeligheten.

Nå er hun er spent på om profilene vil klare å oppnå tillit nok til å påvirke.

– Det kan jo også hende at folk ikke kommer til å stole på influenserne fordi det er teknologi. Men hvis de klarer å etablere en slags relasjon til følgerne sine, så tror jeg påvirkningskraften potensielt kan være ganske stor.

NRK har prøvd å komme i kontakt med Meta for en kommentar, men vi har foreløpig ikke fått svar.