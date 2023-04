Å deite i disse moderne, digitale tider kan være litt av en prøvelse. Det kan by på spennende opplevelser, men også noen av mer ubehagelig art.

For å hjelpe kvinner med å styre unna enkelte menn, har det dukka opp et nettverk av Facebook-grupper som lyder navnet «Are we dating the same guy?»

Fra administratorenes side er det tydelig at gruppa er oppretta for at kvinner skal beskytte hverandre – for hvem ønsker vel ikke å bli advart mot en drittsekk?

– Alle vet om «Tinder-svindleren». Kunne han vært stoppet tidligere med ei gruppe som dette på den tiden? spør de.

En typisk post i ei slik gruppe inneholder bilde av en fyr – enten med spørsmål om noen har noe å dele om fyren (som man da er på flørter'n med), eller med en tydelig advarsel om at han her bør du holde deg unna 🚩

Den første av disse gruppene blei oppretta i New York i mars i fjor, og siden da har grupper blitt etablert iblant anna Los Angeles, Paris, Sydney, London, Dubai og Berlin.

I januar kom den norske utgaven. Denne teller i skrivende stund 5300 medlemmer, og har økt med nesten 1300 medlemmer bare den siste uka.

Tidvis utlevering

I Facebook-gruppa er det klare retningslinjer blant anna om at det kun er lov til å dele bilde, fornavn og bosted på mennene. Alle detaljer om hvorfor denne fyren eventuelt ikke er noe å satse på, skal gå over direktemeldinger.

Likevel er det ikke til å stikke under stol at en del menn får passet sitt påskrevet i kommentarfeltene.

NRK har sett flere bilder av menn med fullt navn i gruppa.

Ifølge Mashable har denne tidvise utleveringa ført til at en del bare melder seg inn i gruppa for underholdningas del – som nabokjerringa som er ute etter litt sladder.

Alt fra kommentarer om at «han er en rundbrenner» til alvorlige anklager blir delt på sida.

Da en av NRKs journalister sendte en direktemelding for å etterspørre informasjon om en person, fikk hun tilbake alt fra påstander om voldtekt til informasjon om ulike fengslinger.

Det er strengt forbudt å dele innhold fra «Are we dating the same guy?». Så om noen tilfeldigvis skulle kjenne en som er omtalt i gruppa og velger å fortelle ham om dette, blir de utestengt.

Det betyr at de fleste mannfolka lever i uvisse. «Petter» var en av dem – fram til NRK tok kontakt.

– Ingen mulighet til å forsvare meg

Petter har fått delt bilde av seg, i tillegg til fullt navn, i gruppa.

Tilsynelatende er det ei han har matcha med på Tinder som har ønska å sjekke om han er en åkei kis.

– Jeg blei sjokkert og litt satt ut, egentlig. Jeg var ikke klar over at sånne grupper eksisterte engang, sier han.

– Det er ubehagelig å vite at folk kan snakke om meg bak ryggen min. Jeg har jo ingen mulighet til å forsvare meg, forklare eller utdype det som eventuelt blir skrevet om meg.

– Det kan jo florere rykter som er fullstendig usanne på den sida, om meg og andre menn. Det synes ikke jeg er noe greit i det hele tatt.

At noen deler informasjon om deg på en sånn side, utelukker jo også muligheten for å kunne starte med blanke ark med noen nye, påpeker Petter.

Dette er ikke omtale av «Petter», men eksempel på hva som kan bli sagt om enkelte menn i gruppa.

Han skjønner godt behovet for å undersøke personen man deiter, men mener at den beste måten å bli kjent med noen er å faktisk bli kjent med dem i det virkelige liv.

– Jeg tror alle er veldig nysgjerrig på folk de har ønske om å inngå en romantisk forbindelse med, men det er jo en grense for hvor mye man kan dele om andre personer på internett uten at de er informert om det, sier han.

– Det er vel her problemet ligger; at de ikke er klar over det, og at det ikke er gitt samtykke.

Vil at også positive opplevelser deles

Administratorene bak den norske utgaven av «Are we dating the same guy?» skriver til NRK at gruppa også er til for å kunne fortelle om en bra opplevelse man har hatt på en date eller liknende:

– Gruppa er derav både for positive og negative opplevelser, generelt alt om dating og livet som kvinne!

På spørsmål om hvordan de sikrer at det ikke legges ut usanne rykter og falske påstander, svarer de at hvert innlegg må godkjennes av en administrator.

I tillegg sletter de kommentarer som «ikke er heldige». Dersom reglene ikke blir fulgt, risikerer man å bli kasta ut av gruppa.

– Om noen føler seg krenka eller hengt ut har man med sin fulle rett lov å gi beskjed, ber man om å få fjernet et bilde skal dette skje omgående.

Det er viktig for oss å få fram samfunnsproblemet vold i nære relasjoner og overgrep som går under radaren. Det er derfor denne gruppa finnes. Administrator, «Are we dating the same guy?»

Når det gjelder tilfellet Petter, skriver administrator at det er vanskelig å kommentere hans sak, siden de ikke vet hvilken datingprofil han står bak eller hvilket (kalle)navn han bruker.

– Dette skal ikke fremstå som personangrep. Det er også viktig å få fram hvor mange innlegg vi har hatt som har gitt gode resultater – hvor informasjon som har kommer fram kan ha forhindret veldig ille situasjoner.

Datatilsynet: – En gapestokk

Kommunikasjonsdirektør i Datatilsynet Janne Stang Dahl skjønner godt at Petter reagerer på at han er identifisert i den lukka Facebook-gruppa.

– Han blir jo uthengt og eksponert uten at han vet det sjøl. Det fungerer som en gapestokk. Selv om det er ei lukka gruppe, er det lett å dele informasjonen med andre.

Dahl sier hun forstår tanken bak «Are we dating the same guy?» og at mennesker deler opplevelser med hverandre. Men, når det kommer ut på en sosial arena som Facebook, er det andre krav som stilles.

– Hvis informasjonen deles i private meldinger, er det ikke så inngripende. Men hvis det publiseres i ei gruppe, kan personvernreglene virke inn. Det er veldig mange juridiske nyanser her, så det er vanskelig å si akkurat hva som er lov og ikke lov. Men ut fra historien Petter forteller, er det helt klart at han kan kreve at bildet av ham fjernes.

– Selv om man har vært på deit og kanskje opplevd noe vondt og opprørende, er det ikke fritt frem å gi noens personopplysninger til andre, sier Janne Stang Dahl i Datatilsynet. Foto: Ilja C. Hendel

– Hvordan bør man gå fram hvis man blir klar over at man ligger ute på ei nettside som dette?

– Først bør man ta kontakt med den som har publisert det, hvis man vet hvem det er. Det neste er å ta kontakt med gruppas administrator og be om å bli fjerna umiddelbart. Det er en rett man har.

Dahl sier at hvis offentliggjøringen oppleves som grovt krenkende, er det mulig å anmelde det til politiet. Man kan også legge inn en klage til Datatilsynet.