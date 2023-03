Jordskred over fylkesveg – 100 personer er isolert

Om lag 100 personer er isolert etter at et jordskred gikk over fylkesveg 6928 i Flatanger fredag ettermiddag.

Dermed er vegen til tettstedene Sitter og Utvorda uframkommelig.

Rune Strøm er rådmann i Flatanger kommune. Han forteller at han selv ikke har vært fysisk til stede ved raset, men har sett omfanget via bilder og video.

– Det er et ganske heftig ras. Vi har ikke full oversikt ennå. Vi vet ikke om raset har tatt vegen, sier han til NRK.

Massene renner ut i sjøen på nedsiden av fylkesvegen. Foto: Kjetil Langeng

Må tenke beredskap

Entreprenøren på stedet melder at veien ikke vil bli åpnet i dag, og dette vil medføre en del konsekvenser for folk.

– Vi må jo tenke beredskap. Både brann og helse i første omgang. Brannvesenet kan bruke ribb. I tillegg er det en del befolkning på begge sider av raset som ikke kommer seg hjem, sier Strøm.

Flere av disse innbyggerne blir nå fraktet med båt for å komme seg dit de skal. Om kapasiteten ikke skulle strekke til i løpet av kvelden, så opplyser rådmannen at det vil være mulighet for overnatting på tettstedet Lauvsnes.

Et oversiktsbilde viser omfanget. Ifølge fotografen er skredet over hundre meter langt. Foto: Kjetil Langeng

– Ser ikke ut

Kjetil Langeng fra Namsos har vært ved rasstedet, og han sier han aldri har sett noe lignende med egne øyne før.

– Det ser ikke ut. Jeg hadde vært ved stedet i et kvarter og da gikk et nytt ras. Det var store steiner som kom i massene.

Han forteller videre at et par biler hadde stoppet like før da de hadde sett store vannmengder renne over veien.

Langeng har lite tro på at skredet vil stanse med det samme.