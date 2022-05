Dramatisk redningsaksjon i Malvik: – Han var dekket av leire fra topp til tå

– Vi får vite at det er en bil som ligger opp ned og er begravd i leirmassene, sier Alf Inge Nesset til NRK.

Han er utrykningsleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste og fagansvarlig for gruppen «usar» (urban search and rescue).

Onsdag klokken 13.10 får de beskjed om at et jordskred har gått over E6 i Malvik i Trøndelag. Minst én bil skal være tatt av raset.

Spesialgruppen fra brannvesenet er på plass kort tid etter, og da starter en livreddende aksjon som skal foregå i 50 (lange) minutter.

Vet ikke hvor mye leire som renner inn i bilen

Men de aller første nødetatene på stedet er helsepersonell, og det er de som først får kontakt med mannen som sitter fast inne i den begravde bilen.

Deretter er det mannskaper fra Malvik brannstasjon som ankommer.

– Selv om vi får kontakt med personen, er jo dette selvsagt en situasjon som haster. Vi vet jo ikke hvor mye masse som trenger inn i kupeen på bilen, sier konstituert utrykningsleder for brannvesenet i Malvik, Kjell Ove Løveng.

Når man sitter vanlig i en bil, er det ikke veldig god klaring mellom hodet vårt og taket. Når man da i tillegg sitter opp ned og kanskje fastklemt, og det siger inn blaute leirmasser, så skjønner man jo raskt hva utfallet kan bli, fortsetter han.

Med andre ord – tidspresset er stort. Men arbeidsforholdene som møter redningsarbeiderne, er langt fra enkle.

Det var Trønder-Avisa som snakket med usar-gruppen først.

Redningsarbeiderne forteller om krevende arbeidsforhold. De ble selv sittende fast i leiren. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Kun bakhjulene er synlige

Den begravde bilen er fastklemt mellom en trafostasjon og jordmassene. Kun bakhjulene er synlige i starten.

Redningsarbeiderne vet ikke hvor hardt skadet mannen i bilen er, og heller ikke om han ligger fastklemt.

Dialogen foregår gjennom en liten åpning på et hjørne av bilen.

– Vi skjønner at det er en livreddende aksjon, men samtidig er det en usikkerhet med tanke på rasmassene. Vi må sørge for å ivareta sikkerheten til eget personell, sier Alf Inge Nesset.

USAR-gruppen ble opprettet i 2018 og har erfaring med slike hendelser. De bidro også i tiden etter skredet i Gjerdrum.

Nesset forteller at man ikke har tid til å vente på geolog når det står om liv, og at de derfor velger å sende observatører opp i terrenget, som kan varsle dersom folk må trekke seg ut.

I starten er det spader og muskelkraft som gjelder, men redningsarbeiderne finner kjapt ut at dette blir vanskelig.

Her blir bilen heist opp ved hjelp av gravemaskin. Ifølge Nesset skal den solide bilen ha vært avgjørende for at det gikk så bra som det gjorde. Foto: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Gravemaskin blir redningen

Det er omtrent en meter med leire, og de som prøver å hjelpe blir stadig sittende fast.

– Heldigvis får vi tilgang til ei gravemaskin som er på stedet. Det ble avgjørende for å få det til så hurtig som vi gjorde, sier Nesset.

De har kontakt med personen som er sperret inne under hele redningsaksjonen. Men de vet at både hypotermi og andre faktorer gjør at tiden er knapp.

Idet leiren er vekk, bryter de dørene av bilen av. Da ser de at pasienten sitter delvis fastklemt i både leire og vrakdeler.

– Ingen tvil om at han har hatt flaks

– Han er medtatt, men ved bevissthet. Fremstår som lettere skadd, men veldig preget. Han er dekket i leire fra topp til tå, forteller utrykningsleder Nesset.

Han mener det er lite tvil om at mannen har hatt flaks. Det at bilen var såpass solid, har trolig reddet livet hans.

Det tar 50 minutter fra gruppen til Nesset er på stedet til mannen er ute av bilen.

Kjell Ove Løveng fra brannvesenet i Malvik sier aksjonen var vellykket.

– Det gikk egentlig veldig bra. Når pasienten klarer å gå fra bilvraket på egen hånd, må man si at det har vært et vellykket oppdrag på alle mulige måter.

I en pressemelding fra firmaet Bjerkli AS får NRK torsdag vite at mannen er skrevet ut fra sykehus. Og at han skal være ved godt mot.