– Elendige løyper. Skiløpere blir buet på. Legg til publikumsfiasko, trafikksirkus og klimaaktivister i sporet.

– La meg derfor stille et spørsmål: Er dere stolte over dette, Norge?

Det skriver skikommentator Tomas Petterson i en kommentator i svenske Expressen.

Petterson sier han forlater Trondheim både skuffa og forvirra.

– Hadde du spurt meg for noen måneder siden hadde jeg sagt at denne helgen skulle bli en folkefest. 10.000 tilskuere hver dag.

Han skriver at arrangørene regner med 20.000 tilskuere hver dag under VM.

– Men ærlig talt vet jeg ikke hvordan man skal få det til å funke.

NRK har ikke lyktes i å få en kommentar fra Petterson.

Leverte gode skirenn

– Vi tar med oss absolutt alle tilbakemeldinger og innspill.

Det sier sjef for ski-VM i Trondheim, Åge Skinstad. Han sier at de leverte gode skirenn som de lærte mye av.

– Så kunne vi kanskje tenkt oss litt mer folk, spesielt på søndag. Men jeg er imponert over de som kom.

– Kanskje føler vi at noen evaluerte oss ut fra at vi nærmest hadde arrangert VM denne helgen. Men det var virkelig et prøve-VM, da.

Han sa de hadde håpet på mellom 6–8 tusen tilskuere igjennom helga. De havnet på seks tusen, til tross for glatt føre og ruskevær.

VM-sjef Åge Skinstad er fornøyd med skirennene, men skulle ønske seg flere tilskuere. Foto: Torstein Bøe / NRK

– Så jeg er ikke sikker på om vi egentlig er så skuffet i forhold til våre egne forventninger. Men det er vanskelig å vurdere andres forventninger. Og på søndag var det glissent, det er det ingen tvil om.

En unik begivenhet

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier at prøve-VM arrangementsmessig så veldig bra ut. Han håper at publikums entusiasme blir større til VM.

– Folk har blitt ekstremt kresne, dessverre sparer man åpenbart på begeistringen til det virkelig teller.

– Man må klare å få formidla at dette er en helt unik begivenhet. Det er en gang i hver generasjon man får oppleve et ski-VM på hjemmebane.

Saltvedt sier at Petterson liker å sparke mot nordmenn innenfor dette feltet når han har mulighet. Men han er tydelig på at man må kritikken på alvor.

Sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener man må kritikken til seg. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

At publikum buer på svenske skiløpere er noe man ikke skal ha.

– Er det noe norsk publikum er kjent for er det raushet. Man skal ta den type kritikk til seg.

– Å skape en fest av et ski-VM gjør ikke seg selv – det håper jeg Åge Skinstad og hans folk tar til seg.

Tror folk valgte TV-en

– De har jo solgt inn Trondheim som et sted med skikkelig trykk og bra med folk, så sånn sett var det litt skuffende. Men værmeldinga tilsa vel at det ikke kommer folk.

Det sier langrennsløper Astrid Øyre Slind.

Øyre Slind tror at folk valgte TV-en da værmeldinga meldte 20 mm nedbør.

– Vi satser på skikkelig godvær til VM og litt Oslo-stemning, Da blir det flott, sier juniorverdensmester Tuva Anine Brusveen-Jensen.

– Vi har jo hørt trøndere skryte av at det er mye trøndere å se i løypa. Jeg vet ikke helt om jeg er helt enig i det, sier Heidi Weng.

– Det var folk på tribuna, så får vi håpe at folk stiller mer opp om det hadde vært fint vær.