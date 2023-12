Sturla Holm Lægreid får startnekt etter vådeskudd

– Akkurat nå er det veldig tungt.

Det sier en Sturla Holm Lægreid oppløst i tårer til NRK.

Han får ikke gå søndagens fellesstart etter brudd på IBUs sikkerhetsregler, og lørdag tilbrakte han flere timer hos sveitsisk politi.

Grunnen? Han har avfyrt et vådeskudd inne på utøverhotellet.

LEI SEG: Sturla Holm Lægreid. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Det er veldig kjipt. Det er kjedelig når sånt skjer, men det er jo riktig. Vi driver med en sport som potensielt kan ta liv, så alle sikkerhetsglipper må håndteres med strengest mulig hånd. Så jeg må bare ta konsekvensene av det som skjedde, sier han.

Var hos politiet i går

Skiskytteren forklarer at uhellet skjedde under forberedelsene til sprinten fredag. Han gjorde rutiner som vanlig.

– Men forskjellen var at denne gangen fikk vi skuddene på hotellet, ikke nede i bua, slik som vi alltid gjør. Da jeg senere gjorde tørrtrening, slik som jeg pleier, så avfyrtes et vådeskudd i tørrtreningsarealet mot en vegg.

Skuddet gikk altså av ved et uhell inne på skiskytternes hotell i Sveits.

ÅSTEDET: Det var her vådeskuddet ble avfyrt Foto: Anders Boine Verstad / NRK

– Det Internasjonale skiskytterforbundet og juryen for herrenes fellesstart i Lenzerheide har besluttet å nekte Sturla Holm Lægreid å starte i dagens konkurranse, grunnet et brudd på IBUs sikkerhetsregler, opplyser forbundet i en pressemelding.

Ingen ble skadet av vådeskuddet. Nå jobber IBU sammen med sveitsiske myndigheter, som etterforsker saken for å innhente informasjon. På bakgrunn av dette vil de etter hvert vurdere om eventuelt ytterligere tiltak skal iverksettes.

– Jeg var hos politiet noen timer i går. Jeg skrev en rapport, og de gjør papirarbeid og det formelle, men de sa at det mest sannsynlig ikke blir noen konsekvens, sier Lægreid.

Fikk ammunisjon på hotellet

Sportssjef Per Arne Botnan er tydelig på at dette er en sak Norges landslag ikke ønsker å ha, men at de vil være åpne om hva som har skjedd.

– Vi skal være ryddige og redelige slik at vi kan sove godt om natta, sier Botnan til NRK.

SPORTSSJEF: Per Arne Botnan Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Derfor informerte de IBU om hendelsen, og IBU tok det videre med arrangør og politi. Sistnevnte dukket opp lørdag for å se på området.

– Lægreid forteller at han fikk skuddene på hotellet i stedet for på stadion. Hvorfor endret dere den prosedyren?

– Vi bor veldig nærme stadion. Vanlig prosedyre er at løperne får startnummer og ammunisjon i bua på stadion, og at de gjør alt klart der før de går på stadion. Her kom det opp et forslag om at de kunne får startnummer og ammunisjon på hotellet, slik at de kunne gå direkte til standplass og ikke via bua, forteller Botnan.

Han forklarer videre at det er nytt for utøverne å få ammunisjonen på bosted, og at det ikke skal skje igjen.

– Om det er en medvirkende årsak, det vet jeg ikke. Vi har i hvert fall sagt det nå, at heretter får de startnummer i bua og ammunisjon på standplass, slår Botnan fast.

– Jeg blir rett og slett skuffet

Ola Lunde er ikke imponert.

– Jeg blir rett og slett skuffet over rutiner blant de norske løperne, men samtidig er dette fort gjort. Dette gjør i hvert fall at alle må skjerpe seg, sier NRKs skiskytterekspert.

– Er du overrasket over at det er Lægreid det skjer med?

– Ja, jeg ser på ham som en ekstremt nøye og systematisk herremann. Men alle kan gjøre feil, og dette må føre til at alle andre skjerper seg hele veien, gjentar Lunde.

Daniel Böhm, sportsdirektør i Det internasjonale skiskytterforbundet, understreker at vådeskudd hører til sjeldenhetene.

– Hvor ofte skjer ting som dette?

– Heldigvis veldig sjeldent. Hvis jeg husker riktig, var forrige gang nesten femten år siden. Vi er veldig glade for at sikkerhetsreglene tas på alvor av utøverne. Også på måten det ble rapportert av det norske laget og oppførselen til Sturla i etterkant viser at alle tar det seriøst. Det er det vi ønsker, sier han til NRK.