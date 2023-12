Opptur for Kajsa Vickhoff Lie

Norske Kajsa Vickhoff Lie var veldig rask i kvinnene sitt super-G-renn fra Val-d’Isère søndag.



Hun ligger på en foreløpig 2. plass med tiden 1:22.02. Italienske Federica Brignone ligger først med tiden 1:21:58.



– Fantastisk kjøring! For en opptur. Vi har hørt ryktene om at hun har vært rask på trening. Nå får jeg frysninger, ble det ropt fra kommentatorbua til Viaplay.



I et intervju med samme kanal sier Kajsa Vickhoff Lie følgende om den store prestasjonen:



– Helt sjukt. Jeg er skikkelig glad nå. Det har gått rykter i fem år nå om farten min på trening, og jeg har visst at jeg har farten inne. Det er veldig, veldig deilig, sier hun.

Plasseringen vil være en klar sesongbeste for 25-åringen. Hun har ikke vært innenfor topp ti så langt i sesongen.

Ragnhild Mowinckel traff ikke like godt og havnet tidlig et stykke bak ledertiden. Hun kjørte i mål som nummer ni fra startnummer 15.