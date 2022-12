«Politiet har stanset dette kjøretøyet der det ikke er mønsterdybde i det hele tatt.»

Det skrev politiet i Trøndelag på Twitter mandag formiddag.

– Meldinga kom inn til politiet like etter klokka 11. Den gikk på at det var en lastebil som var ute og kjørte med helt nedslitte dekk, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik.

Anmeldt

Politiet var raskt ute for å se etter lastebilen, men fant den ikke. Klokka 12.15 fanget en annen patrulje opp lastebilen ved Kolvereid i Nærøysund kommune.

– Kontroll viste at lastebilen hadde utrolig dårlige dekk. Kjøretøyet er ilagt kjøreforbud til det blir satt på nye dekk.

Politiet sier de nedslitte dekkene er noe av det mest graverende de har sett. Foto: Politiet i Trøndelag

Lastebilen er fra Litauen. Politiet fant snart ut at sjåføren hadde kjørt via Storlien, innom Levanger – og at han var på tur til Rørvik.

– Kontroll av fører viste at han ikke har gyldig førerkort. Så sjåføren blir anmeldt for det, sier Gaasvik, som legger til at Statens vegvesen er informert om hendelsen.

Det er tatt beslag i nøklene til lastebilen.

– Sånn skal det ikke være i trafikken. Dette er kjempefarlig, både med tanke på egensikkerhet og andre trafikanter, sier operasjonslederen til NRK.

– Det er heldig at han har kommet seg helt dit uten at det har skjedd noe.

– Livsfarlig

Gaasvik beskriver dekkene som helt blankslitte – såpass at borden kommer gjennom.

– Jeg tror ikke du får det mer slitt enn det her, sier han.

– Vi får noen meldinger innimellom om trailere og tungtransport som står, men dette er nok noe av det mest graverende vi har sett – i alle fall på lang tid.

Til NRK sier Trygg trafikk at dette er et tankekors for alle som ferdes i trafikken.

– Først og fremst er vi veldig glade for at politiet har fått stoppet dette kjøretøyet og at det ikke er på vegen lenger, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen.

Christoffer Solstad Steen synes det er trist at kjøretøy som dette er å finne på de norske vegene. Foto: Trygg Trafikk

Han er ikke i tvil om at det er fare for liv med denne lastebilen på vegen.

– Dette er en lastebil med store krefter. Den veier mye, og tar mye plass i vegbanen. Når et sånt kjøretøy ikke har kontroll, noe vi må anta at den ikke har, så skal det ingenting til før noen risikerer å få det i fronten. Da er du sjanseløs, sier Steen.

At det fortsatt finnes eksempler på dette langs de norske vegene, beskriver han som trist.

– Dette er livsfarlig å ha på vegene. Det er trist at det fortsatt finnes kjøretøy som dette.

Avhengige av publikum

Operasjonsleder Gaasvik legger til at politiet er avhengige av tips som gjør at de får stoppet kjøretøy som dette.

– Vi er helt avhengige av tips fra publikum. Det gjør at vi i det hele tatt har mulighet til å få stanset og kontrollert.

Han forteller at politiet fortsatt er på stedet.