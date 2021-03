Råkjører nekta å gi førerkortet til politiet – nå skal saken behandles i retten for tredje gang

Ordlyden «vise fram» indikerer at dokumentet må være «synlig» for politibetjenten. Det er ikke et krav om overlevering. Det er på det rene at tiltalte ved å holde førerkortet sitt fremme, har «vist fram» dokumentasjon slik §10 krever. Ordlyden «vise fram» kan ikke tolkes utvidende til å også gjelde et krav om overlevering.