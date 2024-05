Scott (19) betaler store summer for aknehjelp hos privat aktør

Scott Bloomberg (19) bor i Trondheim og har slitt med akne siden 6. klasse. Han har allerede brukt mye penger på diverse kremer og medisiner for å få bukt med problemene.

Men lite har fungert.

For Bloomberg har kvisene ført med seg både skam og store smerter.

– Folk ikke har kunnet ta på ryggen min, og jeg har ikke kunnet sitte tilbakelent i en stol fordi det har gjort så vondt. I tillegg jeg har en god del arr på ryggen, sier han.

For omtrent en måned siden startet han aknebehandling med legemiddelet Isotretinoin.

Men 19-åringen valgte ikke å få hjelp via det offentlige helsevesenet.

Har ikke god råd

Bruk av aknemedisinen Isotretinoin har økt kraftig i Norge de siste 20 årene.

I 2004 fikk omtrent 2500 pasienter denne medisinen utskrevet. I fjor var antallet 27.316, ifølge Folkehelseinstituttet. Altså mer enn tidoblet på 20 år.

Samtidig viser statistikken at det nå er langt flere kvinner enn menn som bruker legemiddelet.

Men selv om bruken går opp, betyr ikke det nødvendigvis at alle som trenger behandling får hjelp i tide.

– Det er dessverre ofte lang ventetid på time etter at pasienten er henvist til hudlege. Noen velger derfor å benytte seg av det private helsetilbudet. Det er dyrt og favoriserer unge som har foreldre med god råd, sier Jon Anders Halvorsen. Han er lege og spesialist i hudsykdommer.

Dette bekrefter 19-åringen i Trondheim.

– Sist jeg forhørte meg med en offentlig lege om ventetiden, var det mest sannsynlige estimatet på 6 måneder. Dette var grunnet den kraftige økningen i henvisninger til hudleger over de siste årene. Jeg fikk også beskjed om at ventetiden kunne være på så mye som 12 måneder om pågangen var stor.

Dermed henvendte Bloomberg seg til et privat tilbud, hvor behandlingen kunne starte innen to uker.

Bloomberg legger ikke skjul på at privat behandling er dyrt for familien. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Et mål å få ned ventetiden

19-åringen forteller at familien ikke har veldig god råd, og at det å få behandling privat sånn sett ikke er det beste.

– Men så ender man opp med at man må det da, sier Bloomberg.

Det finnes ingen god nasjonal oversikt over ventetider for behandling av akne. Ventelistestatistikken hos Norsk pasientregister (NPR), viser kun ventetid innen fagområdet hud og veneriske sykdommer blant helseforetakene.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre sier han har stor forståelse for at unge som har problemer med akne og andre hudsykdommer, synes det er belastende.

Vestre sier det skjer ting i forbindelse med ventetiden i den offentlige helsetjenesten.

– Regjeringen har gått sammen med både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, i tillegg til de regionale helseforetakene, for å få ned ventetidene. Det står helt øverst på min agenda, sier han til NRK.

Videre forteller statsråden at sykehusene selv gjør sine egne pasientprioriteringer.

– Men vårt mål er et at ventetidene skal markant ned gjennom perioden 2024–2025.

Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Foto: Terje Pedersen / NTB

Skam og store smerter

Isotretinoin gjør at talgproduksjonen og størrelsen på talgkjertlene i huden vår reduseres. Legemiddelet har også en betennelsesdempende effekt. Kuren varer i seks måneder, og de fleste blir kvitt problemene.

Men bivirkningene kan være alvorlige. Blant annet kan den gi alvorlige fosterskader hvis kvinner blir gravide mens de bruker den.

Ei rød pille med Isotretinoin ligger klar til bruk. Foto: Sverre Lilleeng / NRK

Scott Bloomberg sier man må finne seg i en del ubehag.

– Man får kjempetørr hud, og kan ikke drikke alkohol i de seks månedene man går på medisinen. Men det er jo de tingene man ofrer. Fordi dette er et så stort problem som har så stor påvirkning på livet mitt. Og da er det jo ... ja, håpet om at det skal funke, sier 19-åringen fra Trondheim.

Nå håper han behandlingen vil fungere, og regner med at prislappen vil komme på nærmere 10.000 kroner.

– Det er noe man er villig til å betale når det er så ille som det er.

På blå resept

Lege Jon Anders Halvorsen sier at Isotretinoin hjelper mange.

– I de aller fleste tilfeller er dette en meget effektiv og god behandling, men det er et legemiddel med en del bivirkninger. Det gjør at det kun skal brukes av de som har de mest alvorlige formene for akne.

Halvorsen sier at det private helsetilbudet favoriserer folk med god råd. Foto: Kagge Forlag

Halvorsen forteller videre at det er viktig at legene som foreskriver dette legemiddelet har erfaring med bruken og at de kontrollerer pasientene regelmessig.

I dag kan Isotretinoin foreskrives på blå resept, etter søknad fra lege. Dette gjør at selve legemiddelet ikke er så kostbart som det var for noen år siden.