Lakseprisen faller kraftig – men bransjen tror på bedre tider

Etter flere år med god fortjeneste går enkelte oppdrettere nå i underskudd på produksjon av oppdrettslaks. NRK har vært i kontakt med flere lakseanalytikere og Knut-Ivar Bakken i den Danske Bank sier det slik:

Lavest på fire år

Svein-Gunnar Sinkaberg er vant til at lakseprisene svinger mye, og tror på bedre tider for næringa. Foto: Kjartan Trana / NRK

– Lakseprisen er den laveste på fire år, og er lavere enn vi har ventet. Årsaken er store volum fra både Norge og Skottland på samme tid, sier Bakken.

Tore Tønseth i Sparebank1 Markeds har denne fremstillingen av situasjonen:

– For en del oppdrettere er ikke lakseprisen så langt unna kostnadsnivået de har selv. Og det er oppdrettere som ikke tjener penger nå, sier Tønseth.

På kysten nord i Trøndelag er det en rekke oppdrettsselskaper som holder samfunnshjulene i gang. Den nye Nærøysund kommune blir landets største havbrukskommune når Vikna og Nærøy blir slått sammen fra nyttår. På kontoret hos selskapet Sinkaberg-Hansen ser konsernsjefen på siste nytt om lakseprisen:

– Vi er vant til at prisene svinger. Men nå vil nok mange merke det, og vi skulle selvfølgelig ønske at de var høyere. Men jeg sover ikke dårlig om natt av den grunn. Vi er vant til at det svinger, og må bare forholde oss til det, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

Bygger for 1,3 milliarder kroner

Fra juli har altså prisen falt fra 60 kroner per kilo laks, til under 40 kroner. Likevel investeres enorme summer i nye anlegg i Nærøy og Vikna på kysten av Trøndelag.

– Vi står foran den største investeringen vår noensinne. Vi bygger et nytt lakseslakteri til 600 millioner kroner, og et anlegg for storsmolt på Svaberget i Nærøy. Til sammen investerer vi nå nærmere 1,3 milliarder kroner, sier Sinkaberg.

For å sette dette i sammenheng, så bruker altså Sinkaberg-Hansen dobbelt så mye penger på nye anlegg som det koster å bygge prestisjeprosjektet Trondheim Spektrum i trønderhovedstaden.

– Vi har hatt ei god inntjening i næringa over mange år. Det er jo grunnlaget for at vi kan gjøre det vi nå gjør. Vi har alltid reinvestert overskuddene våre tilbake i egen drift, og det er vi avhengig av for å være konkurransedyktige i framtida, mener Svein-Gustav Sinkaberg.

Kutter kostnader

Kolbjørn Giskeødegård tror ikke det er krisestemning i oppdrettsbransjen selv om lakseprisen er under 40 kroner per kilo. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

For det handler om å kutte kostnader og produsere mer laks.

– Så selv om prisene er lave akkurat nå, må vi investere mye for framtida, sier Sinkaberg.

For både oppdrettere og analytikere tror på bedre tider etter hvert.

– Jeg tror ikke det blir noen krisestemning i laksebransjen de kommende årene, sier Kolbjørn Giskeødegård, lakseanalytiker i Nordea Markets.