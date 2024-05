Det var 8. april at ektemannen ble dømt til fengsel for drap og drapsforsøk på kona.

Retten mente tiltalte forgifta kona med morfin og forsøkte å forgifte henne, opplyste tingrettsdommer Eirik Lereim under gjennomgangen av dommen.

En enstemmig tingrett dømte mannen til 15 år i fengsel for handlingen.

Dommen ble anka på stedet.

Nå har lagmannsretten sett på saken og vurdert at de ikke vil behandle saken på nytt.

Det avgjørende er at det samlede bevisbildet som det er gjort rede for, etter lagmannsrettens syn ikke gir grunnlag for tvil omkring den endelige konklusjonen. Tiltalte er med rette domfelt for ett drap og ett drapsforsøk på sin ektefelle, og bevisene i saken etterlater ingen rimelig tvil omkring dette, står det i kjennelsen.

Avgjørelsen til lagmannsretten er enstemmig.

Politiadvokat Ole Andreas Aftret under rettssaka. Til venstre aktor Unni Sandøy, til høyre bistandsadvokat for sønnene til avdøde, Vibeke Meland. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Tingretten var ikke i tvil

Den drapsdømte ektemannen fortalte i retten at May Irene Elisassen ønska å dø fordi hun hadde en uhelbredelig sykdom. Dette fant ikke tingretten noen holdepunkter for å tro på.

De mener det var flere ting som talte mot at drapsofferet tok morfintablettene selv.

Da kvinnen lå på sykehuset i februar og det var oppdaga morfin i kroppen hennes, sa hun til sønnen at hun ikke hadde tatt tablettene.

Tiltalte fortalte til de han kjøpte morfinen fra at stoffet var til en kamerat som ønska å dø.

Da tiltalte ble pågrepet lurte han på hva som hadde skjedd med kona og nekta for at han kjente til morfinen.

Et vitne sa i retten at tiltalte hadde sagt at han mente sønnene til avdøde kunne ha gitt henne morfinen.

Lagmannsretten skriver at de har satt seg inn i, og vurdert, tiltaltes forklaringer til politiet og tingretten.

Forklaringene er uforenlige med det hendelsesforløp lagmannsretten har funnet bevist, og ytterligere kontradiksjon omkring dette i form av en muntlig ankeforhandling, vil etter lagmannsrettens syn med sikkerhet ikke føre til noe annet resultat.