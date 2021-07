– Dette er veldig stort og viktig for oss, sier koordinator i Indre Fosen, Torbjørn Dahle.

Kommunen ligger like utenfor Trondheim på andre siden av Trondheimsfjorden, og er vertskap for den aller siste etappen av den nasjonale kystpilegrimsleia inn til Nidarosdomen.

Helt siden middelalderen har folk reist både landeveien og sjøvegen inn til domen.

Den er verdens nordligste pilegrimsmål, og var det viktigste i Nord-Europa fram til reformasjonen i 1537.

Nå er det mulig å følge i også de sjøfarendes ruter langs store deler av norskekysten.

– Alle kan være en pilegrim. Det er veldig flott at kystpilegrimsleia har nådd denne milepælen, sier prosjektleder for Kystpilegrimsleia i Trøndelag og Møre og Romsdal, Audhild Mork.

Den nye ruta betyr muligheter for mange opplevelser, og er tilrettelagt for at du kan reise hele det klarlagte strekket, eller bare ta enkelte etapper.

LEGGER FRA KAI: Pilegrimer i Indre Fosen på vei om bord i båt for å komme seg videre til Nidarosdomen. Mellom nøkkelstedene langs kystpilegrimsleia må man gjøre mange fjordkryssinger. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

26 nøkkelsteder langs kysten

Fra Egersund og nordover til Nidarosdomen er det etablert 26 såkalte nøkkelsteder.

Kystpilegrimsleia er lagt opp slik at folk kan komme reisende med båt, buss eller ferje til de ulike nøkkelstedene. Man kan også gå deler av ruta til lands.

På hvert nøkkelsted får du et stempel du kan samle i et eget pilegrimspass.

Seks stempel gir muligheten for å motta Olavsbrevet i Nidarosdomen.

– Dette er like stort om du kommer kystpilegrimsleia eller innlandsledene, for dem som kommer i mål, sier Mork.

SELJA KLOSTER Rundt år 1090 vart Selja kloster i Stad etablert som et av de første i landet. Klosteret i seg selv har vært et pilegrimsmål gjennom hele middelalderen, og er nå et nøkkelsted på kystpilegrimsleia. Foto: Heidi Lise Bakke / NRK OBRESTAD FYR: Obrestad fyr er fra 1873 og ligger på Jæren, og er ett av de tidligste nøkkelstedene på ruta. OLAVSKIRKEN PÅ AVALDSNES: Olavskirken fra Avaldsnes ble bygget ca. 1250 av kong Håkon Håkonson, og er et viktig nøkkelsted langs kystpilegrimsleia. MARIAKIRKEN I BERGEN: Mariakirken i Bergen er byens eldste bygning. Den er en av de større bygningene som er blitt til et nøkkelsted på kystpilegrimsleia. BORGUND I ÅLESUND: Borgund ved Ålesund var et maktsentrum, og er nå et viktig nøkkelsted på kystpilegrimsleia. EDØY KIRKE: Edøy gamle kirke på Smøla er en steinkirke fra 1100-tallet og er det første du ser når du kommer til Edøy sjøvegen. Den er et nøkkelsted på kystpilegrimsleia.

Det sørligste nøkkelstedet er Mariakirka i Egersund.

Jærkysten med Obrestad fyr, Stavanger domkirke, Utstein med Utstein Kloster, Avaldsnes med Olavskirken, og Moster gamle kirke er noen av severdighetene på turen nordover.

Imens pilegrimsleder til lands har eksistert i Norge i over 25 år, ble kystpilegrimsleia godkjent som en St.Olav veg til Trondheim i 2017.

– De lærde strides, men vi som jobber med dette er helt sikre. Dette er den eldste veien til Nidaros, sier Mork, med glimt i øyet.

REISE GJENNOM HANDELSSTED: Strømmen er et gammelt handelssted i Indre Fosen som ligger på pilegrimsruta opp til Reins kloster. Klosteret er det nest siste nøkkelstedet før Nidarosdomen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

For Indre Fosen betyr det mye å få være med på kystleia.

Kloster og båtkultur i de to siste nøkkelstedene

Reins kloster ble bygd på 1200-tallet, men er omtalt i kongesagaene lenge før den tid.

Klosteret og Museet kystens arv utgjør de to aller siste nøkkelstedene, før en tar turen over fjorden inn til Nidarosdomen.

– Vi har hatt et ønske veldig lenge om å få være en del av den nasjonale kystpilegrimsleia, så dette betyr mye. Det er viktig for oss å få vise fram den kulturhistoria vi har her, sier Torbjørn Dahle i kommunen.

LANG HISTORIE: Reins kloster er ett av Indre Fosen sine to nøkkelsteder. Klosteret ble bygd på 1200-tallet, og har vært et verdslig og åndelig sentrum. Nå er dette ett av stedene som kan besøkes på pilegrimsreisen til Nidarosdomen. RESTER AV KLOSTERET: Ruinene etter klosteret på Rein i Rissa. HOVEDBYGNINGEN PÅ DAGENS TUN: Hovedhuset på den gamle gården på Reins kloster er et landemerke i området. REIST AV JOHAN BOJER: Rein kirke er reist av forfatteren Johan Bojer, og ligger like ved klosteret. NØKKSELSTED MED STEMPEL: Nøkkelstedet Reins kloster, med Rein kirke i bakgrunnen. Her henger også postkassen med stempelet som kan brukes i passet til pilegrimene. MUSEET KYSTENS ARV: Museet kystens arv på Stadsbygd i Indre Fosen er siste nøkkelsted av de 26 fra Egersund i sør og nordover til Nidarosdomen. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk OVERNATTING PÅ REISEN: I Indre Fosen er det to overnattingssteder spesielt for pilegrimer. Dette herberget ligger i området Strømmen i Rissa.

Å være en del av den nasjonale pilegrimsleia betyr også at det blir økt aktivitet ved Reins kloster.

Guiding er gjenopptatt og det er opprettet egne aktivitetsgrupper for barn.

– De vil få prøve seg som steinhuggere, lage våpenskjold, lære om steinhuggermerker og å gå en liten pilegrimsvandring, sier Lena Hasselvold i Fortidsminneforeningen.

Det hogges stein. FOTO: Ingrid Lindgaard Stranden / NRK

Steinhuggermerker på klebersteinen i de eldste delene av Reins kloster er også funnet på Nidarosdomen. Sjøen har knytt folk sammen. Merkene viser at de samme steinhuggerne bygde på flere steder.

Merkede løyper og informasjon

I Indre Fosen blir nå de siste løypene merket opp, og informasjon kommer på plass. Det er også opprettet to pilegrimsherberger på denne delen av leden, hvor folk kan overnatte.

Både kirken, fortidsminneforeningen, reiselivet og museene er med på samarbeidet.

– Jeg syns det er stas at Indre Fosen har kommet så langt som de har. Det som er spesielt her, i forhold til en del av de andre nøkkelstedene, er at det har lenge vært en stor frivillig gruppe. Dermed har det vært lettere å få til merking og pilegrimsfellesskapet, som vi er så opptatte av, sier Mork.

GLAD FOR ENTUSIASMEN: – At det er så mange aktive, både frivillige og andre, på nøkkelstedene i Indre Fosen, har veldig mye å si for oss langs hele leia, sier prosjektleder for kystpilegrimsleia for Møre og Romsdal og Trøndelag, Audhild Mork. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Nidarosdomen var det nordligste pilegrimsmålet for kristne gjennom hele middelalderen, etter at Olav den hellige etter hvert ble gravlagt der.