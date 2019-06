I surt, trøndersk sommervær kom prinsesse Ingrid Alexandra og kronprins Haakon ruslende inn siste etappe til Nidarosdomen lørdag ettermiddag.

– De har ønsket at denne vandringen til Nidaros skal være en del av prinsessens forberedelser til konfirmasjonen senere i sommer, sier biskop Helga Haugland Byfuglien.

Den drøyt fire timer lange vandringen langs pilegrimsleden gikk gjennom skog og åkre, med utsikt over hele Trondheim og ikke minst domkirken som har vært en del av landskapet her i 1022 år

Kronprinsesse Mette-Marit slo følge med kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra den siste biten inn til kirka. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

– Tanken fra kongefamilien var at prinsessen skal få oppleve å gå slik pilegrimene gjorde, se nedover mot Nidaros og ankomme her i dag sammen med familien for å bli kjent med dette helt spesielle kirke - og helligstedet, sier Byfuglien.

En bauta for kongefamilien

Nidarosdomen har fulgt kongefamilien gjennom generasjoner.

Allerede i 1906 ble kong Haakon og dronning Maud kronet i Nidarosdomen. Kong Olav ble signet i Nidarosdomen i 1958.

Etter eget ønske valgte Kongen og Dronningen å bli signet i Nidarosdomen 23. juni 1991.

Nidarosdomen er kongefamiliens signingskirke.

Her er bilde fra da kronprinsen var i Nidaros som 15 åring, et par måneder før han ble konfirmert. Anledningen var avduking av Riksregaliene. F.v. kronprins Harald, prins Haakon og kong Olav. Foto: Morten Hvaal / NTB scanpix

Tror Ingrid Alexandra kommer til å like kirken

Byfuglien gleder seg til å vise prinsessen rundt i kirken.

– Vi skal vandre sammen og ha stoppesteder ved viktige punkt som døpefonten, oktogonen og det samiske alteret. Underveis vil vi samtale og fortelle litt om denne kirken og om hvordan kirkene våre er organisert, sier hun.

Biskopen tror dette kan bli spennende for en femtenåring.

– Jeg er åpen for spørsmål og jeg håper det skal bli spennende og lærerikt, sier Byfuglien.

Representanter for kirken tok imot de kongelige foran vestfrontplassen ved Nidarosdomen. F.v.: Preses i Den norske kirke, biskop Helga Haugland Byfuglien, kronprins Haakon, prinsesse Ingrid Alexandra, kronprinsesse Mette-Marit, domprost i Nidaros Ragnhild Jepsen. Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Et tusenårig pilegrimsmål

Kronprins Haakon var selv den som åpnet den nyrestaurerte pilegrimsleden til Nidaros i 1997.

Pilegrimsleden, som også kalles St. Olavsvegene til Trondheim, er et nettverk av historiske veier som går gjennom flere fylker.

I morgen skal Kronprinsen, Kronprinsessen, prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus være til stede ved høymesse i domkirka.

Prinsessen konfirmeres i slottskapellet på Det kongelige slott lørdag 31. august.