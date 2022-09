Flere kvinner skal ha sagt de ble «dopet ned» av kommuneoverlege

Fra: Kommunedirektør Til: Politiet i Trøndelag Sendt: 08.08.22

Vi har fått muntlig kjennskap til pasienthistorier som omhandler grenseoverskridende adferd under undersøkelser, mulig filming i forbindelse med undersøkelser og bruk av beroligende midler under undersøkelser. Vi har dessverre grunn til å tro at omfanget av antall saker er betydelig, og at det har pågått over en lengre tidsperiode. (Utdrag fra epost)