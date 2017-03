Kvinne (20) døde av kvelningsskader

Det viser den foreløpige obduksjonsrapporten.

Kvinnen var innlagt på sykehuset etter mishandling fra ektemannen (27) noen dager tidligere. Mannen har innrømt vold mot kona og sitter i varetekt.

– Han har fortalt at han tok kvelertak på kona for å holde henne rolig, og hun ble til de grader rolig, og da slapp han, sa mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, etter fengslingsmøtet.

Utvidet siktelsen

Politiet utvidet fredag siktelsen fra kroppsskade til forsettelig drap

27-åringen ble pågrepet i Levanger onsdag kveld for en drøy uke siden.

Den 20 år gamle kvinnen var livløs da nødetatene kom fram.

Det var 27-åringen som selv ringte politiet. Han ga uttrykk for at hans kone trengte hjelp, og at det har skjedd noe veldig alvorlig med henne.