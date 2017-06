Dømt for drap på sin kone

Ektemannen har til tross for å innrømmet at han i sinne utøvde vold mot sin kone, Mayson Ali Bakhit Osman (20) ikke erkjent straffskyld for drapet, som skjedde i mars i fjor.

Dommen ble lest opp for domfelte og hans forsvarer i Inntrøndelag tingrett tirsdag.

Bistandsadvokat Tanja Benum Henderson, aktor Bjørn Kristian Soknes, og forsvarer Jan Christian Kvanvik. Foto: Sigrun Hofstad / NRK

Døde av kvelning

Drapet skjedde i stua i parets leilighet 1. mars, og obduksjonsrapporten visste at kvinnen døde av kvelningskader. Den dømte mannen skal ha sagt i avhør at han tok kvelertak på kona «for å holde henne rolig» etter en krangel. Halsgrepet skal ha vart over flere minutter og mannen ringte selv til AMK-sentralen og fortalte at kona var skadd. Han ble da pågrepet og har sittet i varetekt siden.

– Etter rettens syn utelukkes det, ut over rimelig tvil at tiltalte ikke gjorde seg noen tanker om konsekvensene av sin handling. Det er ingen holdepunkter i saken for å legge til grunn at tiltalte hadde noen bevissthetsforstyrrelse i tilknytning til hendelsen, står det i dommen.

Drept åtte dager etter at hun kom til Norge

Både den avdøde kvinnen og den dømte kommer fra Eritrea. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kona kom til Levanger bare åtte dager før hun ble drept. I dommen ble det også lagt vekt på dette:

– I skjerpende retning legges det vekt på at tiltalte har drept sin egen kone, som kom til Norge for første gang åtte dager før drapet, og av den grunn fremsto som særlig sårbar og avhengig av tiltalte som sin eneste trygghetsperson på Levanger.