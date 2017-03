Ektemann (27) varetektsfengsles etter drapsforsøk

27-åringen ble pågrepet i Levanger onsdag kveld. Politiadvokat Amund Sand og lensmann Anne Ulvin i Levanger holdt fredag ettermiddag pressebrief.

– Kvinnen var livløs da nødetatene kom fram. Kona er fortsatt på sykehuset i Levanger. Tilstanden er i dag kritisk og uavklart, opplyser Amund Sand.

– Han har forklart at det har vært en form for uoverenstemmelse og at de deretter kom over til en sekvens da det ble utøvd vold.

Det var 27-åringen som selv ringte politiet.

– Han ga uttrykk for at hans kone trenger hjelp, og at det har skjedd noe veldig alvorlig med kona hans.

Nødsamtalen ble rutinemessig sikret.

Lensmann Anne Ulvin opplyser at de har ti politifolk som jobber med saken.

Politiet har ingen holdepunkter for at 27-åringen var ruset da han begikk volden.

Ulvin forteller at den kritisk skadde 20-åringen har en søster i Norge.

Varetektsfengslet

27-åringen ble i dag varetektsfenglset i fire uker med brev- og besøkskontroll i to av ukene.

Mannen erklærte at han tok betenkningstid.

– Han har fortalt at han tok kvelertak på kona for å holde henne rolig, og hun ble til de grader rolig og da slapp han, sier mannens forsvarer, Trond Peder Nilsen, etter fengslingsmøtet.

Begge er av afrikansk opprinnelse. Mannen har vært i Norge i tre år, mens kvinnen kom til Levanger for bare åtte dager siden etter å ha søkt om familiegjenforening.

Advokaten opplyser at han vet lite om forhistorien til paret.

– Klienten min synes det er vanskelig og har forklart at han ble så sint at han var helt ut av seg selv. Jeg er usikker på i hvilken grad vi har klart å formidle hvor alvorlig dette er, sier Nilsen.

Politiadvokat Amund Sand før dagens fengslingsmøte. Foto: Bjørn Solli / NRK

Var rolig og fattet

Nilsen forteller at mannen var rolig og fattet da de snakket sammen torsdag.

– Om han har tatt innover seg hva som er situasjonen vet jeg ikke. Situasjonen er litt uavklart, så hva han har av tanker og forhåpninger kan jeg ikke svare på.

Trond Peder Nilsen er mannens forsvarer. Foto: Frank Almås / NRK

– Hva er det som er uavklart?

– Hennes situasjon er uavklart. Hun ligger på sykehus og hva som blir utfallet for hennes vedkommende har i hvert fall ikke jeg oversikt over. Jeg ble orientert i går om at tilstanden var alvorlig, men stabil, sier Nilsen til NRK.

Mannen var i avhør med politiet torsdag ettermiddag, og ifølge Nilsen skjedde volden etter et sinneutbrudd.

