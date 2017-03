Levanger viste sin nulltoleranse mot vold

– Jeg skrev et lengre facebook-innlegg om at vi i Levanger måtte gjøre noe, for å vise at vi bryr oss etter dødsfallet, forteller initiativtaker til markeringen, Laila Merethe Inderberg.

Laila Merethe Inderberg er initiativtaker til markeringen som ble hold i Levanger i dag. Foto: privat

Den 20 år gamle kvinnen fra Eritrea døde etter at hun ble utsatt for vold av ektemannen.

Inderberg fikk positiv respons på innlegget sitt. På kort tid ble arbeidet med en markering satt i gang.

– Det ble naturlig for oss å bruke kvinnedagen til å fokusere på vold mot kvinner.

– Jeg er en medsøster

– Jeg er helt overveldet over oppmøte i dag. Dette viser at folk bryr seg og at mange er opptatt av saken. Vi trenger en dag som dette.

Markeringens hovedparole var "Nulltoleranse for vold mot kvinner".

Inderberg forteller at Arnulf Øverlands kjente ord "Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv" er viktige for deres engasjement.

– Jeg har alltid vært veldig opptatt av likestilling og like rettigheter. Kvinner blir behandlet så dårlig flere steder i verden. Jeg er en medsøster og vil vise at jeg bryr meg.

Stort samfunnsproblem

Kvinnedagen ble markert med fakkeltog og appeller i Levanger. Foto: Tariq Alisubh / NRK

– Vold er et stort samfunnsproblem som rammer mange over hele verden. Det er viktig at vi ikke tar for lett på dette temaet.

Inderberg holdt appell under dagens markering. Her understreket hun at det finnes både fysiske og psykiske typer vold og at vi må endre holdningen våre.

– Vi har alle et ansvar for å ta tak i temaet. Det handler om hvordan vi ser på vold. Hvordan vi omtaler temaet går utover våre holdninger og våre holdninger går utover våre barn.

– Måten vi omtaler hverandre og vold i hjemmet og på sosiale medier opprettholder vold, avslutter hun.

Linderberg og medarrangøren starter i morgen arbeidet med markeringen av neste års kvinnedag.