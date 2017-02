Kutter både i tilbud og investeringer

Fredag møtes styret i Helse Nord-Trøndelag for å bli enige om budsjettet for 2017. Det ender med store kutt for å komme i mål økonomisk, skriver Namdalsavisa.

– Vi må kutte 25 millioner kroner i planlagte investeringer, og mister opp mot 11 millioner kroner i inntekter fra staten, sier sykehusdirektør Torbjørn Aas til avisa.

Økt effektivisering

Bakgrunnen for de økonomiske utfordringene er nye krav til økt effektivisering og nye regler for beregning av moms.

Torbjørn Aas er direktør i Helse Nord-Trøndelag.

Nå skal Helse Nord-Trøndelag blant annet sette opp et nytt kombinasjonsbygg ved Sykehuset Namsos, og det betyr at helseforetaket har behov for å gå med minst 60 millioner kroner i overskudd i år.

– Vi planla investeringer for 155 millioner kroner i år, men må nå kutte med 25 millioner i teknisk og medisinteknisk utstyr. Vi må også se på tilbudet vårt, og vurdere å slå sammen funksjoner til ett sted, fortsetter Aas.

Flere ansatte

Direktøren åpner også for å redusere pasienttilbud som ikke blir så mye benyttet, men vil ikke si noe om hvor disse kuttene kan komme.

Likevel er det ikke snakk om å redusere bemanningen ved sykehusene i Levanger og Namsos.

– Nei, for vi ser at vi får flere eldre og dermed økt behov for helsefaglige sykehusansatte. På lang sikt vil derfor sykehusene få flere ansatte enn i dag, sier Torbjørn Aas til Namdalsavisa.