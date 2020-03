Hyppig håndvask er smertefullt for Leon André (7) og Sondre Elias (3)

– De blir veldig fort tørre, så vi smører og smører og smører, sier Elin Sæther fra Stjørdal i Trøndelag.

Hun er mor til Leon André Solberg (7) og Sondre Elias Solberg (3). Begge barna sliter med eksem – de er såpass plaget at de må bruke våtbandasjer.

– Det betyr at vi smører skikkelig inn med kortisonkrem, har på masse fuktighetskrem og to lag med bandasjer, forklarer Sæther.

Hyppig vask gir stor smerte for guttene. Spesielt hvis de ikke blir smurt med krem raskt etter vask.

– Det er så vondt at det er helt forferdelig, sier Sæther.

MÅ BRUKE HANSKE: For Sondre Elias er ikke eksemen like kraftig, men også han har åpne sår. Av og til bruker han hanske. Foto: privat

Må vaske hendene ofte

Koronaviruset skaper økt fokus på håndhygiene. Folkehelseinstituttet (FHI) sier man må vaske hendene ofte, og gjerne bruke håndsprit.

Leon André og Sondre Elias får god oppfølging fra de voksne på skolen og i barnehagen.

– Vi er veldig heldig med skolen og barnehagen, som stiller opp og smører. Til og med læreren som har ansvar for alle elevene i klassen, har fått en egen salve som han smører Leon André med, sier Sæther.

Nå håper Psoriasis-og eksemforbundet at skoler og barnehager landet over er linke flinke som i Stjørdal.

Ber skoler og barnehager være bevisste

For med mer vasking som følge av koronaviruset, trengs det hyppigere smøring og mildere såper for barn med eksem og psoriasis. Hvis ikke, vil det gjøre svært vondt for små barnehender.

– Det er kjempeviktig at man er bevisst på det, spesielt på skoler og barnehager der man ikke har sine foresatte som kan hjelpe dem. Her må man bruke mer tid på dem som har utfordringer med håndeksem.

Det sier Helle Vestby Talmo, leder av eksemutvalget i Psoriasis- og eksemforbundet.

– Har man åpne sår, så svir det jo. Og det er like smertefullt for hver gang man vasker seg, sier Talmo som generelt mener skoler og barnehager er flinke.

BER SKOLER OG BARNEHAGER TA ANSVAR: Helle Vestby Talmo sier barn som har eksem må få ekstra omsorg nå som håndhygiene har mye fokus. Foto: Privat

Foreldre må gi tydelig råd

Anette Konstanse Johnsen fra Lørenskog er mor til 14 år gamle Sondre Johnsen som sliter med eksem og psoriasis.

– Jeg tenker at det er viktig at han vasker hendene like ofte som de andre. Men han må smøre oftere enn andre gjør, og om nettene må han ligge med krem og bomullshansker for at huden skal hele seg, sier Johnsen.

Johnsen er også bestyrer ved en kommunal barnehage i Lørenskog. Hun mener foreldrene selv må gi klar beskjed om sine barn.

– Man må be foreldrene ta med en type krem som kan smøre og ta vare på hendene deres. Jeg tror også det er mange sterke såper som blir brukt, så man må bruke mildere såper.

MOR OG SØNN: Sondre Johnsen (14) og hans mor Anette Konstanse Johnsen. Foto: privat

