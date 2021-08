Smittetrenden i Norge er stigende. Siste døgn er det registrert 907 nye smittede på landsbasis.

Trondheim er en av byene som virkelig er under hardt koronapress nå. Her har smitten skutt i været på kort tid.

Etter en treukers periode med mellom fem og 20 smittede per døgn, ble det fredag meldt om 113 smittede. Det er det høyeste tallet i Trondheim noensinne – inntil nå.

Mandag morgen kom tallene som viser hvor mange i byen som har testet positivt på koronaviruset de siste dagene. De aller, aller fleste er unge voksne. De 359 smittede fordeler seg slik:

Fredag: 118 (93 mellom 18 og 25 år).

(93 mellom 18 og 25 år). Lørdag: 105 (86 mellom 18 og 25 år).

(86 mellom 18 og 25 år). Søndag: 136 (102 mellom 18 og 25 år).

I tillegg har i overkant av 100 personer hver dag fått positivt svar på hurtigtest.

Fire personer er innlagt på St. Olavs hospital med covid-19.

Utbruddet startet i fadderuka

– Vi må være ærlige å si at det er fadderukeaktiviteter og andre sosiale aktiviteter blant studentene som er årsak til at vi er der vi er i dag, sier kommunedirektør Morten Wolden.

– Smitten sprer seg også litt i resten av samfunnet, sier Harry Tiller, kommunikasjonssjef i Trondheim kommune.

Kommunen har vært i møter med NTNU, BI og Dronning Mauds minne høgskole.

STORT UTBRUDD: Utbruddet i Trondheim knytter seg til studieoppstarten. Bildet ble tatt forrige mandag utenfor Studentersamfundet. Foto: Bertil Lernæs

I forrige uke ba han om at fadderuka ble avlyst. Nå ser han seg nødt til fortsatt å være en festbrems og humørdreper, blant annet fordi det har vært livlig på utestedene på Solsiden de siste dagene.

– Jeg hadde håpet jeg ikke skulle være det i høst, selv om vi ventet en viss smitteøkning da vi åpnet opp, sier han.

Tirsdag starter massetestingen av studenter. Det er i løpet av helga pakket tusenvis av kit. Tester noen studenter positivt på hurtigtesten, må de ta kontakt for ordinær test.

Ber alle droppe sosiale lag

Nå råder Wolden alle i Trondheim til å begrense den sosiale aktiviteten i to-tre uker.

– Jeg håper virkelig ikke vi får flere samtidige store utbrudd. Da vil vi få virkelig trøbbel, sier han.

Den sosiale aktiviteten må begrenses ikke bare for uvaksinerte.

– Det vi ser, er at de som bare har fått én vaksinedose er ganske utsatt for smitte.

Harry Tiller påpeker at også fullvaksinerte kan smittes.

– Selv om de ikke blir alvorlig syke, kan de smitte andre med viruset. Våre generelle anbefalinger er å holde avstand og bregrense nærkontakter nå, sier han.

På grunn av den økte smitten blant unge, sender Folkehelseinstituttet mandag SMS til 640.000 unge fra 16 til 25 år med påminnelse om Smittestopp-appen.

Foto: Skjermdump

Vurderer å sende studenter frem i dose to-køen

Kommunen vurderer nå å fremskynde vaksinedose to for studentene. Et problem med det, er at dose to ikke kan komme for tett opp mot den første dosen.

De fleste vaksinene som settes i Trondheim nå er andredoser. Torsdag starter vaksineringen av 16- og 17-åringer.

– Det er lagt ut timer i helga. Oppslutningen er veldig, veldig god – de første timene ble revet bort, sier kommunikasjonssjef Tiller.

Trøbbel med isolering

I Trondheim er det sprengt kapasitet på koronatelefonen, og teststasjonene har lange køer. I tillegg er det trøbbel med å få nok isolasjonsplasser på hotell for studenter.

Gjennom helga har kommunen jobber for å skaffe flere isolasjonsplasser. Kapasiteten har økt noe.

– Vi jobber utover formiddagen på å finne nye løsninger for de som må i isolasjon eller karantene på hotell, sier Tiller.

Kommunedirektør Wolden ser seg nødt til også å minne om munnbindpåbudet i Trondheim. Det gjelder blant annet på butikker og i busser og drosjer.

– Jeg er skuffet over at jeg ikke ser flere som bruker munnbind på butikken nå, sier han.