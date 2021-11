Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fleire sjukehus er no i ein pressa driftssituasjon.

Akershus universitetssjukehus (Ahus) hadde nesten dobbelt så mange intensivpasientar som intensivplassar måndag. Seksjonsleiaren seier sjukehuset er hardt presset.

Ahus har ti intensivplassar, men hadde måndag 18 intensivpasientar.

Postoperativ og medisinsk overvaking har overtatt dei minst akutt sjuke pasientane, melder VG.

– Det er eit hardt press inn mot sjukehuset no, så vi er spente på utviklinga med covid og andre typar pasientar dei neste vekene, seier seksjonsleiar Sylvi Vullum til avisa.

Vullum fortel at talet på innlagde på intensiven kan forandre seg på kort tid. Tysdag er det elleve koronapasientar på intensiven, der fem får respiratorbehandling.

Sjukehuset har ikkje etablert fleire permanente intensivsenger, men bemannar no opp for å ta unna den noverande bølga på intensiven.

– Vi bemannar opp etter pasientbelegget, men som i andre helseføretak er det mykje press på faste tilsette. Dei jobbar ekstra og det er basert på frivillig innsats. Vi hentar også inn folk med innleie, seier Vullum.

NRK har førebels i dag ikkje lykkast med å få Helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) eller Akershus universitetsykehus i tale om kapasitetsproblema.

OPERASJONAR PÅ VENT: Ved klinikk for ortopedi og revmatologi på St. Olavs hospital har over 60 personar fått operasjonen sin utsett den siste tida. Foto: Jøte Toftaker / NRK

Sju færre koronapasientar

Det var tysdag 218 koronasmitta pasientar innlagt på sjukehus i Noreg. Det er ein nedgang på sju pasientar frå dagen før, skriv NTB.

33 av pasientane får respiratorbehandling, og 52 ligg på intensivavdeling.

Det er to færre på respirator og éin færre på intensivavdeling enn dagen før, ifølge Helsedirektoratet si oversikt tysdag.

60 operasjonar utsett ved ei avdeling

Ved klinikk for ortopedi og revmatologi ved St. Olavs hospital i Trondheim møter NRK konstituert klinikksjef Tina Strømdal Wik.

Berre på hennar avdeling har dei så langt utsett 60 varsla operasjonar.

Sjukehuset har vore i ein svært pressa driftssituasjon den siste tida. For to veker sidan innførte dei gul beredskap.

– Det er ganske høgt sjukefråvær. Det er både smitta tilsette og tilsette som har smitte heime hos seg, seier Wik.

– Skuffande og tungt

St. Olavs hospital har utset alle planlagde operasjonar som krev innlegging, og som kan vente.

– Vi må ta ned operasjonar som genererer innleggingar, fordi vi treng senger til medisinske pasientar, seier Wik.

I tillegg er ein del polikliniske konsultasjonar og dagkirurgiske inngrep for å skaffe nok personell og senger for å sikre forsvarleg drift.

– Vi må også sjå på dagkirurgiske inngrep for å frigjere personell som kan jobbe med koronapasientar, seier klinikksjefen.

– Det er både skuffande og tungt for dei som har venta på desse operasjonane. Samtidig møter vi forståing for situasjonen sjukehuset er i, seier Wik.

Klinikksjef Tina Strømdal Wik ved klinikk for ortopedi og revmatologi ved St. Olavs hospital. Foto: Jøte Toftaker / NRK

20 koronapasientar er no innlagde på St. Olavs hospital.

Kommunikasjonsrådgivar Christina Kalland ved St. Olavs hospital fortel til NRK at ein ny koronasmitta pasient har døydd på sjukehuset siste døgn.

Førre veke døde også ein pasient av korona ved sjukehuset der 11 pasientar til saman har døydd av covid-19.

Sjukehuset har aldri hatt så høgt sjukefråvær som no. Førre veke vart det meldt om 42 koronasmitta blant dei tilsette. Mange tilsette har òg andre luftvegsinfeksjonar.

Frå klokka tolv sit Trondheim kommune og St. Olavs hospital i møte om situasjonen.

– Ei bønn om hjelp

– Vi har sendt førespurnader til fleire sjukehus med ei bønn om hjelp. Vi treng særleg sjukepleiarar til sengepostane våre, sa direktør ved St. Olavs Grete Aasved til NRK i går.

Reduksjonen i aktivitet omfattar ikkje kreftpasientar, barn og akutthjelp.

– Vi tek sjølvsagt ei grundig medisinsk vurdering av om det er forsvarleg å utsetje, fastslår sjukehusdirektøren til NRK.

Ho beskriv situasjonen som svært utfordrande. Dei har derfor innført nye tiltak.

St. Olavs hospital har heller aldri hatt så høgt sjukefråvær som dei har no, opplyser sjukehusdirektøren til NRK.

Nye tiltak ved St. Olavs hospital Ekspandér faktaboks Nye, ytterligere tiltak innført ved St. Olavs hospital 15.11.21: Planlagte operasjoner som krever innleggelse og kan vente, utsettes.

En del dagkirurgiske inngrep som kan vente, utsettes.

En del polikliniske konsultasjoner som kan vente, utsettes.

Opprettelse av nye sengeposter for å øke kapasiteten for infeksjonspasienter og andre indremedisinske pasienter.

Flytting av personell på tvers av avdelinger for å sikre tilstrekkelig bemanning der det trengs.

Økt overvåkningskapasitet.

Utsettelse av noen permisjoner og kursdeltakelse for å frigjøre personell.

Leger som delvis jobber på NTNU fristilles fra Universitetet for å bistå i klinisk virksomhet.

Videreføring av tiltak for å mobilisere personell utenfor sykehuset.

UNN: – Har utsett enkelte planlagde operasjonar

Universitetetsjukehuset i Nord-Norge (UNN) har hatt ein markant auke i innlagde koronapasientar dei siste dagane. Førre torsdag var 12 pasientar innlagt. I dag melder dei om 21 innlagde pasientar, skriv Dagbladet.

– No er vi oppe i 21 (20 i Tromsø, 1 i Narvik). Tala svingar, noko vi også er førebudd på. Historia viser at talet på innleggingar stort sett følgjer smittetrykket i samfunnet rundt oss. Det er krevjande, men foreløpig handterleg takka vere tilsette som verkeleg står på, seier kommunikasjonsrådgivar ved UNN, Jørn Resvoll til avisa.

Utfordringar i Haugesund

Dei siste vekene har sjukehuset i Haugesund også hatt store utfordringar med kapasiteten, mellom anna på grunn av utskrivingsklare pasientar som tar opp sengeplassar.

Sjukehuset er i gul beredskap, og før helga hadde dei ti utskrivingsklare pasientar. Sjukehuset har sendt ut fleire pressemeldingar om at dette er med på å auka presset på kapasiteten.

Og no ser det ut som om sjukehuset har blitt høyrt.

– Vi hadde ein runde med kommunane før helga, og nå har dei snudd seg rundt og tatt imot alle pasientane, det er me veldig glade for. Me fekk god draghjelp frå dei største kommunane og frå Statsforvaltaren, seier administrerande direktør i Helse Fonna, Olav Klausen.

Det er i hovudsak Haugesund kommune som har tatt imot pasientane.

Klausen understrekar likevel at situasjonen framleis er pressa på sjukehuset med høgt sjukefråvær og fleire koronapasientar.

Per i dag har dei seks innlagde som følgje av korona. Ein av desse ligg i respirator. Det vil seia at talet på innlagde har stabilisert seg.