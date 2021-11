Denne kommunen er den eneste uten koronatilfeller i pandemien

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er flaks.

Det sier Marte Eide Klovning, ordfører i Norges eneste kommune uten et eneste koronatilfelle.

Utsira kommune i Rogaland.

Tatt pandemien på alvor

– Vi hadde besøksrekord på øya i fjor, så det er ganske utrolig, sier ordføreren.

Det bor cirka 200 innbyggere på den lille øya. Men selv om det er små forhold, sier Klovning at de har vært like opptatt av smitteregler her som andre steder i landet.

– Vi har tatt pandemien på alvor. Vi har fulgt alle restriksjoner, både nasjonale og lokale, sier Klovning.

Helt fram til denne uka var det to kommuner som ikke hadde hatt koronasmitte. Den andre var også en øykommune, nemlig Leka i Trøndelag.

Der bor det i overkant av 500 innbyggere. Men nå har også de fått påvist koronatilfeller.

– Vi har fått en positiv koronatest fra før denne uka, og statusen nå er at vi har to nye positive på hurtigtest, sier ordfører Elisabeth Helmersen.

Ordfører i Utsira, Marte Eide Klovning (Ap) Foto: Torkel Anstensrud Schibevaag / NRK

Noe i lufta

Men Leka-ordføreren er glad for at det har vært få tilfeller.

– Vi har vært utrolig heldig.

– Når samfunnet åpner opp, og vi visste at vi ikke hadde fullvaksinerte blant de yngste, så ville smitten øke. Det var helt utenkelig at ikke smitten også skulle komme til Leka før eller siden. Så det er vi ikke overrasket over.

Ordføreren i Utsira er ikke sikker på om det er en spesiell grunn som gjør at de er den eneste kommunen. Men en spøkefull teori finnes det, sier hun.

– Noen sier viruset forsvinner i den salte lufta på vei utover til øya, sier Klovning.

Leka kommune var fram til denne uka uten koronatilfeller. Foto: Kristin Floa

Kan bli nye tiltak

I dag klokka 12 har regjeringen innkalt til pressekonferanse om koronasituasjonen, etter at det tirsdag ble det satt ny smitterekord i Norge.

De som vil delta er statsminister Jonas Gahr Støre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Selv om Utsira ikke har hatt koronatilfeller, følger likevel ordfører Klovning med på hva som vil skje.

– Jeg er spent på om det kommer nasjonale tiltak som gjør at vi må stramme inn. Det er ikke noe gøy, men alle må ta ansvar.

10 kommuner med lavest koronasmitte Ekspandér faktaboks Utsira 0

Leka 1

Vevelstad 1

Hattfjelldal 2

Rindal 2

Kvitsøy 3

Folldal 3

Namsskogan 3

Røyrvik 3

Nissedal 3