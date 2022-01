Stanser vaksineringen på grunn av «Gyda»

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Dette er føre var, men det er fordi vi er opptatte av at det skal være trygt å komme seg til vaksinering.

Det sier leder for smittevern i Melhus, Monica Brækken. Utsettelsen av vaksinering fram til mandag, betyr at over tusen personer i kommunen må vente.

Men eventuelle farer ved å reise i uværet «Gyda» er ikke verdt å utsette seg for, mener Brækken.

– Vi hadde lagt planer for ettermiddagsvaksinering i dag, men fordi været er så utrygt så utsetter vi

Det var Trønderbladet som omtalte nyheten først.

Ekstra ressurser

De som får utsatt vaksineringen, blir satt opp til ny time neste uke.

– Vi har satt inn ekstra ressurser i neste uke, og vil gjennomføre både kveldsvaksinering og helgevaksinering, sier Marianne Thoresen som er kommunefarmasøyt i Melhus.

Det er ventet mye regn og vind når ekstremværet virkelig tar tak i store deler av landet onsdag. Det skal derfor heller ikke være mange klager på at vaksinetimene blir utsatt.

– Innbyggerne har hatt stor forståelse for avgjørelsen, sier Thoresen.

Avgjørelse torsdag morgen

I nabokommunen Orkland vurderer de også det samme.

– Når uværet tiltar og blir skikkelig stygt, og det blir en risiko for å ta seg ut på veien, har vi det i baktankene, sier Jimmy Wikell.

Han er kommuneoverlege, og sier at temaet ble tatt opp på et møte onsdag. Blir vaksineringen stanset, betyr det at over 1.500 personer i kommunene må flytte vaksineringen.

– Vi følger med på været gjennom natten og tar en avgjørelse på morgenkvisten.

Kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell. Foto: Orkland kommune

Snakket med fylkeslegen

Melhus kommune kontaktet fylkeslegen i Trøndelag da de bestemte seg for å stoppe vaksinasjonsløpet.

Fylkeslege Jan Vaage mener kommunen har fattet en klok beslutning.

– Sikkerheten til innbyggerne må gå aller først. Selv om det er viktig å vaksinere så fort som mulig, skal man ikke få folk ut på veien på et tidspunkt hvor det er risikabelt.

I Vestland fylke er det så langt ingen planer om å stoppe vaksineringen. Ikke i Møre og Romsdal heller, selv om Kristiansund setter i verk tiltak.

Fylkeslege i Trøndelag, Jan Vaage. Foto: Stein Roar Leite / NRK

Setter opp nødaggregat

Kristiansund har nemlig har hatt veldig mange smittetilfeller siden nyttår, og skal etter planen vaksinere rekordmange 1.850 personer i morgen kveld.

Nettselskapet Mellom har i dag satt klart et nødstrømsaggregat, i tilfelle strømmen skulle gå i uværet. Det setter kommuneoverlege Askill Sandvik stor pris på.

– Det er helt fantastisk. Vi er inne i et stort lokalt utbrudd og er helt avhengig av å kunne vaksinere disse i morgen, for å gi dem den beskyttelsen de trenger, sier Sandvik.

– Men tror du folk møter opp i drittværet?

– Det er et godt spørsmål. Vi håper at flest mulig møter og oppfordrer alle som har time om å komme, sier han.

Nødaggregatet er gjort klar i Kristiansund. Foto: Tore Lyngvær / NRK