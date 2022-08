Første skalp på vegen var Nærbø i eliteseriekampen onsdag kveld i Kolstad Arena.

Kolstad starta kampen friskt og ledet 17-12 ved pause. I andre omgang våknet Nærbø til og målforskjellen var bare tre mål i deler av omgangen.

Kolstad sikret seg likevel seieren med 29-27. Med dette har de starta ferden mot det som er de to store målene for klubben de neste to årene; Å bli Norges beste og største håndballklubb, samt ta seg til mesterligaspill innen 2024.

Berge ikke helt fornøyd

– To poeng er bra, vi spiller stabilt i første omgang, men gjør mye rart i andre omgang. Vi får en skade og et rødt kort. Vi vant, men burde hatt mer grep på kampen tidligere, sa Kolstad-trener Christian Berge etter kampen.

Kolstad-keeper Torbjørn Bergerud sier seieren betyr mye for laget.

– Det er viktig å vinne kamper. Dette er et trappetrinn opp.

Kjente profiler

Kolstad håndball har sikra seg mange kjente profiler foran årets sesong.

I tillegg til trenerprofilen Christian Berge og Sander Sagosen, har laget fått med seg Magnus Gullerud, Magnus Abelvik Rød og Torbjørn Bergerud. I tillegg spiller de islandske landslagsspillerne Janus Dadi Smarason og Sigvaldi Guðjónsson på laget.

Et av de store høydepunktene for klubben i høst er møtet med Elverum. Den kampen spilles 22. oktober i Trondheim spektrum.

– Det er ventet 9000 tilskuere og vi håper publikum slutter opp om kampen og gir Kolstad-gutta fullt trøkk, sier markedssjef i Kolstad, Vegard Selven.