Kloakken kom fossende som en fontene

Beboere i syv hus får vende tilbake til husene etter å ha vært evakuert i natt, men flere hus har betydelige skader av vann og kloakk.

Veger som har vært stengt blir fortløpende ryddet og åpnet.

Har ikke ord

I løpet av bare minutter førte et voldsomt regnvær til til svært mye overflatevatn og lokale oversvømmelser.

Slik ser det ut mandag. Omfattende ryddearbeid pågår. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut mandag. Omfattende ryddearbeid pågår.

– Jeg har ikke ord på det. Det var skremmende for fort vannmengdene kom. Vi prøvde å berge mesteparten av det inne og ute, men måtte gi opp, sier Rune Svorkås. Ei gravemaskin er på plass utenfor innkjørselen.

Flere geologer var i Kvål i natt og litt etter klokka fire i natt opplyste de at det var trygt for de evakuerte å flytte tilbake til husene.

Det har blitt betydelige skader hjemme hos Rune Svorkås etter at store mengder vatn og kloakk oversvømmet gårdsplassen og huset. Foto: Jøte Toftaker/NRK

Kloakk-fontene

Han og familien var vitne til at kloakk fosset inn i huset i store mengder. Fortsatt står det fem til ti centimeter vatn i kjelleren.

– Kloakken fra 200 hus rant rett gjennom huset. Dassen og sluken så ut som en fontene. Plutselig så vi en skitklump komme opp gjennom skåla. Det var ikke trivelig å se, sier Svorkås.

– Det var ikke trivelig å se på, sier Rune Svorkås. Du trenger javascript for å se video. – Det var ikke trivelig å se på, sier Rune Svorkås.

Flere innbyggere er kritiske til at stikkrenner er dårlig dimensjonert til å ta unna vatnet.

– Det var spesielt med den nedbøren som kom. Men vi er nødt til å ta en gjennomgang og evaluere det som har skjedd. Vi må finne ut hvordan vi kan unngå at det skjer igjen, sier rådmann Katrine Lereggen.

Slik ser det ut mandag. Omfattende ryddearbeid pågår. Du trenger javascript for å se video. Slik ser det ut mandag. Omfattende ryddearbeid pågår.

Store skader

Hele innkjørselen ut mot vegen er vasket vekk. Store mengder grus og stein fra nabolaget har havnet på gårdsplassen. Svorkås kommer heller ikke ut med bilen.

– Hvor store skader har du fått etter flommen?

– For to år siden var det også oversvømmelse i kjelleren. Da fikk jeg skader for 250.000 kroner. Etter den tid har vi fått kjellerstue og jeg antar at skadene denne gangen er på mellom 300.000 og 400.000 kroner, sier han.

Slik så det ut i natt på Kvål i Melhus. Foto: Joar Elgåen / NRK