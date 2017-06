40 evakuerte kan flytte tilbake til husene

Flere geologer har vært i Kvål i Melhus i natt.

Det ble meldt om store oversvømmelser like etter klokka 23.

Nå kan innbyggerne igjen vende tilbake til husene. 40 personer ble evakuerte. I tillegg var det også en del god del andre som valgte å bo et annet sted i natt.

– Geologer har friskmeldt området og opplyser at det er trygt å komme tilbake, sier operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund ved Trøndelag politidistrikt.

Både skoler og barnehager er åpen som normalt mandag.

Veger ryddes

Et kraftig regnvær førte til flom, mye overflatevatn og store lokale oversvømmelser i området. Det ble satt opp sperringer for å hindre at folk kjørte seg inn i området.

– Veger som er stengt blir fortløpende ryddet og åpnet, forteller Aaslund.

Store mengder vatn strømmet inn i husene på Kvål i natt.

Krisestab

Melhus kommune opprettet i natt krisestab på rådhuset.

– Det kom ei friskmelding av området fra geologer cirka kvart over fire i natt om at det var trygt å reise heim, forteller rådmann i Melhus, Katrine Lereggen.

Rådmann i Melhus, Katrine Lereggen, sier kommunen opprettet krisestab i natt for å bistå folk som ble evakuerte fra husene. Foto: Skaun kommune

De ga bistand til folk som måtte finne et annet sted å sove i natt og mange fikk tilbud om å overnatte på Tiller.

– Flere er kritiske til at stikkrenner er dårlig dimensjonert til å ta unna vatnet?

– Det var spesielt med den nedbøren som kom. Men vi er nødt til å ta en gjennomgang og evaluere det som har skjedd. Vi må finne ut hvordan vi kan unngå at det skjer igjen.

Beboer Johan Hogseggen sier det kraftige regnskyllet ved elleve-tida i går kveld varte i fem minutter. Han kritiserer kommunen for underdimensjonert vann- og avløp.

Vann i husene

Rune Svorkås er en av flere som fikk kjelleren full av vatn i natt. Kjelleren er totalskadet. I natt gikk kloakkrøret tett og kloakk strømmet opp fra doen og ut i rommet.

– Det var et voldsomt regnvær. Og jeg så at det kom opp vatn fra slukene. Jeg sprang tilbake for å redde ting i kjelleren. Men når jeg kikket ut så jeg at vatnet kom over gårdsplassen. Slukene hadde gått tett og jeg fikk all kloakken inn i kjelleren, sa Svorkås i natt.

NRK oppdaterer saken.

Flom rammet en rekke hus på Kvål i Melhus sent i går kveld og beboere ble evakuert. Nå er vatnet gått tilbake og folk kan flytte heim igjen. Foto: Joar Elgåen / NRK

Politi og brannmannskaper var på Kvål i natt. Foto: Joar Elgåen / NRK

Veger er i ferd med å bli ryddet og åpnet etter flommen i natt. Foto: Ståle Tonning / NRK