NTNU har solgt en million koronatester til India og Danmark

Etter at en prøve er tatt fra pasientens nese eller svelg, sendes den til et laboratorium for analyse. Her starter totrinnsmetoden til NTNU.

Første trinn er å blande prøven med en kjemisk løsning. Da blir overflaten av viruset ødelagt. Slik frigjøres arvestoffet og blir liggende og sveve fritt i væsken.

Andre trinn er å skille ut arvestoffet, slik at det kan analyseres. Noen ørsmå magnetiske kuler har blitt utstyrt med et tynt lag av et stoff som binder seg til arvestoffet. Disse tas så opp i løsningen. Etter en stund kan de ved hjelp av en magnet på utsiden av reagensglasset, trekke ut kulene med arvestoffet.

Deretter tas en PCR-analyse, som identifiserer om prøven inneholder koronavirus eller et annet virus eller bakterie.