Onsdag fremstilles mannen for varetektsfengsling.

Det var Adresseavisen som meldte at det var samme person som sto bak hærverket først. Han skal være en kjenning av politiet.

Det ble tagget på framsiden av Nidarosdomen. Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Mannen i 40-årene er siktet for 15 forhold som gjelder diverse ordensforstyrrelser og skadeverk.

Blant dem er taggingen på Nidarosdomen og hærverket på den jødiske gravlunden på Lademoen.

Det bekrefter politiadvokat, Amund Sand.

Politiet vet så langt ingenting om hvorfor mannen begår hærverk mot religiøse steder.

– Det er noe av det etterforskningen vil klarlegge, om det er en bevissthet bak det eller om det er tilfeldig, sier Sand.

Gjentakelsesfare

Politiet ber om fire uker varetektsfengsling fordi de mener det er fare for gjentakelse.

– Hyppigheten i lovbruddene han har vist i senere tid viser at det er risiko for at han vil begå nye lovbrudd av en viss alvorlighet.

Dagen etter hærverket ble det satt i gang rens og vask av tagginga. På veggen på Nidarosdomen var det blant annet skrevet «666» og på nabobygget var det tagget «Hitler».

– Skadeverket anses som grovt på bakgrunn av at Nidarosdomen har historisk, nasjonal og religiøs verdi, sa politiadvokat Tina Marielle Værnes til NRK mandag kveld.

Samme dag fikk politiet melding om at nederste del av Vikelva på Ranheim var full av søppel. Mannen i 40-årene er også siktet for dette forholdet.

Det var blant annet sammenpresset pant som var kastet ut i elva. Foto: Morten B. Karlsen / NRK

I tillegg til hærverket på Davidstjernene på den jødiske gravlunden på fredag, var det utført skadeverk på flere biler i nærheten.

Her er Davidsstjernen dratt opp fra bakken. Biter av Davidsstjernen lå strødd utover gravlunden.

I tillegg er mannen også siktet for flere tilfeller av forulemping av offentlige tjenestemenn.

– Det er i form av en oppførsel som loven ikke tillater, sier Sand.