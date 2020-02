Ivar Koteng er gjenvalgt som styreleder i Rosenborg

Før møtet var det knyttet stor spenning til hvem som ville vinne vervet som styreleder i Rosenborg. Ivar Koteng har sittet som styreleder i åtte år.

I en fullsatt sal ble Ivar Koteng valgt med 331 av 592 stemmer.

– Det er selvfølgelig artig å vinne, men taper jeg, så taper jeg, sa Koteng rett før møtet.

En enstemmig valgkomite ønsket Ståle Gjersvold som styreleder i Rosenborg. Gjersvold er konsernsjef i Trønderenergi.

Han sa ja, men så kom det opp at Koteng ønsket å fortsette.

Det ble varslet benkeforslag.

Dermed var en stor maktkamp om lederplassen i Rosenborg i gang.

Rosenborg tjente 293 millioner kroner i 2019. Det er 18 millioner mer enn i 2018. Den nyvalgte styrelederen får store beløp å forvalte. Foto: Ole Martin Wold / Ole Martin Wold

Mange meninger og stor spenning

Gjersvold har hatt fokus på at han ønsker å få opp tilskuertallene på Lerkendal, og at han vil ha mer åpenhet inn i klubben. Dette gjentok han på årsmøtet.

Valgkomiteen har ment at det er på tide med et skifte. De tror på ny energi med nye folk inn.

Men det var altså ikke nok til å velte den sittende styrelederen i fotballklubben.

Av Koteng sine tilhengere ble det den tidligere RBK-spilleren Tor Kleveland som kom med benkeforslaget om at Koteng skulle fortsette som styreleder.

Forslaget førte til seier for den sittende styrelederen.

Selve ikonet på Rosenborg, Nils Arne Eggen, var også til stede og tok til orde for Koteng.

Selve ikonet på Rosenborg, Nils Arne Eggen, har stort engasjement for klubben, og varslet før årsmøtet at han støttet Ivar Koteng. Foto: Johannes Børstad / NRK

Allerede før årsmøtet hadde Eggen og Rune Bratseth varslet at de kom til å støtte Koteng som videre styreleder i Rosenborg.

Valgkomiteen ønsket et skifte

Valgkomiteen hadde denne begrunnelsen for å ønske Gjersvold i stedet for Koteng:

«Med bakgrunn i hva styret selv etterlyser av kompetanse og ferdigheter for videre utvikling, samt hva vi ellers har hørt fra medlemmene, har valgkomiteen funnet kandidater som vi mener oppfyller disse kravene», skrev valgkomiteen i en tidlig pressemelding.

Dette ble underbygget på årsmøtet av leder i valgkomiteen, Stig Westerhus, som forsvarte ønsket om utskiftingene i styret med at de hadde fått klare tilbakemeldinger fra fansen om at det må til.

Nær sju hundre møtte opp og av disse var 596 stemmeberettigede av deltakerne på årsmøtet. Engasjementet var svært stort under møtet hvor Rosenborg skulle velge styreleder. Foto: Johannes Børstad / NRK

596 stemmeberettige møtte opp. Det er det tredobbelte fra i fjor. Og svært mange ønsket ordet.

Koteng provoserte på forhånd

Før årsmøtet var noe av argumentasjonen til Koteng for å fortsette, at klubben trenger ro og stabilitet. Dette provoserte enkelte.

Koteng har til tider vært en omstridt styreleder. Det toppa seg da trenerteamet Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble sparka og saken endte i retten i januar i fjor. Etter to dager kom partene til forlik.

Rettssaken mellom Erik Hoftun og Kåre Ingebrigtsen mot Rosenborg var noe av de vanskeligste sakene Ivar Koteng har hatt som styreleder i klubben. Saken endte til slutt med forlik. Foto: Bjørn Steinar Gundersen / NRK

Westerhus sa Koteng har gjort en god jobb, men at det siste året har vist en motsatt trend.

Han gjorde også et poeng ut av at andre RBK-ere som Dyrhaug, Dorsin med flere vil bære kontinuiteten videre.

Medlemmene på årsmøtet var ikke tilstrekkelig enige i dette.

Etter valgseieren takket Koteng salen for støtten.

Jokeren fra sidelinjen

Rett før årsmøtet meldte en tredje kandidat seg inn i dragkampen om styreledervervet.

Tidligere RBK-spiller Erling Næss varslet at han ville fremme benkeforslag om at Tore Strømøy blir ny styreleder.

NRK-kjendisen var langt fra negativ til denne tanken.

– Det ultimate ville ha vært å lede en klubb som Rosenborg. Jeg tror ikke jeg vinner, men det er artig å stille når noen spør, sa Tore Strømøy i intervju dagen før årsmøtet.

Strømøy har ifølge han selv vært medlem i Rosenborg i tjue år, men ikke akkurat den siste tida. Han meldte seg inn i klubben igjen da temaet om styreleder kom opp.

Tore Strømøy ønsket å stille som ny styreleder i Rosenborg, men hadde ikke vært medlem i klubben lenge nok i tiden før valget, til å være en reell kandidat. Foto: Titt Melhuus

– Jeg har tenkt på dette i en måned. Vi må ha inn en type som samler og begeistrer, uttalte Næss til Adresseavisen.

Da saken skulle opp til behandling på årsmøtet ble det klart at Tore Strømøy allikevel ikke kunne stille som kandidat, fordi han måtte ha vært medlem i minst én måned før valget.

Ønsker kvinnelag for Rosenborg

Et overveldende flertall på RBKs årsmøte stemte også for at Trondheims-Ørn skifter navn til RBK kvinner. Dermed er det nå bekreftet at det blir kvinnelag i Rosenborg.

Det kom også fram på årsmøtet at Rosenborg tjente 293 millioner kroner i 2019. Det er 18 millioner mer enn i 2018.