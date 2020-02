Benkeforslag: Foreslår Tore Strømøy som ny styreleder i RBK

Tore Strømøy sier han stiller om han velges til ny styreleder i Rosenborg, skriver Adresseavisen.

– Det ultimate ville ha vært å lede en klubb som Rosenborg, sier Strømøy til NRK.

Dermed blir det kamp mellom tre kandidater om hvem som skal bli styreleder i Rosenborg.

– Det er to veldig gode kandidater som sikkert vil gjøre en god jobb. Jeg tror ikke jeg vinner, men det er artig å stille når noen spør, sier Tore Strømøy til NRK.

Vil ha styreleder som begeistrer

– Jeg har tenkt på dette i en måned. Vi må ha inn en type som samler og begeistrer. Jeg har brukt Marvin Wiseth som eksempel. En type som kan håndtere media og som samtidig kan noe om ledelse og toppidrett, sier Næss til Adresseavisen.

Strømøy er i dag programleder i NRK, og er i mars ute med en ny runde «Tore på sporet».

– Selvfølgelig stiller jeg om jeg blir foreslått fra benken. Jeg er en idrettsmann. Og jeg regner med at de to andre også synes det er artig. Det er jo artigere å vinne et løp med mange deltagere, sier den tidligere kappgjengeren til Adresseavisen.

INNSTILT AV VALGKOMITEEN: Ståle Gjersvold er konsernsjef i Trønderenergi, og ønsket av valgkomiteen som ny styreleder. Foto: Morten Andersen / NRK

Kamp på årsmøtet

Valgkomiteen har innstilt på Ståle Gjersvold som ny styreleder i Rosenborg. Han er konsernsjef i Trønderenergi – som er sponsor for Rosenborg.

Også dagens styreleder, Ivar Koteng, har bekreftet at han tar opp kampen og ønsker å fortsette.

Koteng har til tider vært en omstridt styreleder. Det toppa seg da trenerteamet Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun ble sparka og saken endte i retten i januar i fjor.

Tore Strømøy har tidligere vært styreleder i håndballklubben Byåsen.

Valget av ny styreleder i RBK skal skje på årsmøtet 13. februar.