Butikker tilbyr barn sukker-belønning: – Urovekkende endring

Trenger barn virkelig is som premie for å justere brillene sine? 🍦

Det spør ernæringsviter Maja Skogstad. Hun har en mastergrad i samfunnsernæring og er bedre kjent som «ernæringsmamma» på Instagram.

Brillebutikken Interoptik har nemlig nylig innført isdisker i en av sine butikker.

Skogstad fikk melding fra en forelder, der barnet fikk is som belønning for å ha justert brillene sine.

Ernæringsviteren mener dette kun er et av mange eksempler og er en del av en større og uheldig trend.

– Det er en del av en matkultur der det er greit at du skal gi barna usunn mat hyppig og i mengder. Det er en urovekkende endring, sier Skogstad.

Opplever du at det er sukkerpress mot barn i samfunnet? Ja 🍭🍫🍪🍰🧁 Nei 🥦 Vet ikke 🤔 Vis resultat

Mener bedrifter retter seg mot barn

Dersom barnet ditt blir tilbudt is i en butikk, er det svært vanskelig for foreldre å takke nei til dette, sier Skogstad.

– Er det så farlig at en butikk gir ut is til barn, da?

– Ja, det er et problem. Noen ganger spør de ikke engang foreldrene. Foreldrenes rett til å bestemme matvaner undergraves, sier ernæringsviteren.

Hun mener barn får godteri som belønning stadig flere steder. Hun får ofte meldinger fra fortvilte foreldre som deler hvordan deres barn blir tilbudt snop som premie:

For å bæsje på do i barnehagen

For å huske å ta på innesko på SFO

Etter at de har klippa seg hos frisøren

Om de har vært «flinke» på fotballtreninga

Dersom de har vært rolige eller svart riktig i mattetimen

Etter fullførte overvektskontroller

– Alle disse anledningene til sammen blir en veldig stor endring, sier Skogstad.

Maja Skogstad har mange følgere på Instagram som deler sin frustrasjon over stadig nye steder som tilbyr barna deres sukker. Foto: Privat

Ernæringsviteren mener markedsføringssnop er et økende problem. Dette går ut på at bedrifter tilbyr sukker til barn, slik at de skal ha lyst til å komme tilbake til deres kjede, sier hun.

Samlet sett er det derfor svært vanskelig for foreldre å gi barna sine sunne kostholdsvaner, ifølge Skogstad.

Interoptik: – Intensjon om å belønne

Interoptik har fått tilsendt flere spørsmål, men svarer med en generell uttalelse.

Kathrine Ayling, markedsføringssjef, skriver at det er én av butikkene i kjeden som har fått isdisk. Interoptik Hedegaard deler nå ut saftis til barn som har tatt en synsundersøkelse og fått tilpassa briller.

«Dette markedsføres ikke, gjøres etter samtykke fra foreldrene, og har blitt godt mottatt av foreldre og barn» skriver Ayling på e-post.

Hun sier det å gjennomføre synsundersøkelse kan være en tålmodighetsprøve for mange barn. Interoptik sin intensjon om å belønne dette er utelukkende ment positivt, skriver hun.

Denne videoen har Maja Skogstad lagt ut på sin Instagram-konto, @ernaeringsmamma. Du trenger javascript for å se video. Denne videoen har Maja Skogstad lagt ut på sin Instagram-konto, @ernaeringsmamma.

Amerikanisering

Å benytte godteri som belønning kan over tid skape en sterk kobling mellom mat og følelser. Snopvanene fra barndommen kan dermed enkelt bli med inn i voksenlivet, ifølge Skogstad.

– Det er ikke så lenge man får lov til å ha en viss kontroll over hva barnet får. Når de får egne penger og begynner å dra på besøk hos andre har du ikke lenger kontroll. Da må du ha gitt dem de gode vanene, sier hun.

Gode matvaner må etableres før barnet blir tenåring og selv kan bestemme hva som skal handles i friminuttene på skolen, sier Skogstad. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Ernæringsviteren forstår godt at mange foreldre opplever frustrasjon over hvor ofte barnet deres blir tilbudt sukker.

– Det er et enormt press fra samfunnet. Man føler på en frustrasjon over å ikke få bestemme selv hvilke matvarer barnet skal vokse opp med, sier hun.

Skogstad mener den norske matkulturen nå blir amerikanisert.

Hun peker på større forpakninger på søtsaker, godteri brukes oftere som markedsføring, sjokolademelk og juice som fortrenger melk i skolen, og normalisering av godteri i større mengder til barn.

Om du svarte ja over, hvor opplever du at sukkerpresset mot barnet ditt er størst? På skole/i barnehage 👩‍🏫 Hos familiemedlemmer 👵 I butikker 🛒 I helsevesenet 🏥 Annet Vis resultat

Overvektige barn

Skogstad får støtte fra Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Det er jo ikke det enkelte sukkertøyet som er problemet, men at det blir veldig mange sukkersituasjoner.

Gerhardsen mener nordmenn har fått en veldig endra holdning til sukkerbasert kos. Mens det før var godteri til lørdagsbarne-TV og boller på fest, er det nå langt flere anledninger der det har blitt normalisert å tilby barn søtsaker.

Massiv reklame om søtsaker og kos, sammen med økt tilgjengelighet har en del av skylda, mener Gerhardsen.

– Konsekvensene ser vi på vekta. En av fem barn i Norge har nå overvekt eller fedme og vi antar at dette vil øke om vi ikke gjør noe med omgivelsene vi tilbyr barna våre, sier hun.

Mina Gerhardsen er generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hun sier overvekt i barndom er noe de fleste tar med seg inn i voksenlivet og som der bidrar til risiko for alvorlig sykdom. Foto: André Bendixen / NRK

– Men kan ikke barn utvikle et anstrengt forhold til mat om det blir for mye fokus på hva som er usunn mat?

– Vi skal være varsomme og mange barn sliter med maten på ulike vis. Men det å lære barn sunne og gode vaner er en god investering, sier Gerhardsen.

Hun mener vi trenger strengere reguleringer for å beskytte barns helse. Den planlagte lovendringen for å forby reklame for usunn mat og drikke rettet mot barn, vil være viktig, sier hun.

Vent med sukker

Ernæringsviter Skogstad mener vi må bli kvitt holdninger som «det må være lov å kose seg litt» og at «kos = usunn mat og godteri».

– Man ser at små barn, før de har blitt forma av samfunnet sine holdninger, så foretrekker de ofte frukt og bær fremfor godteri, sier hun.

De nye nordiske kostholdsrådene anbefaler at barn under to år unngår sukker.

Skogstad anbefaler foreldre å holde barna unna sukker så lenge det lar seg gjøre.

– Det aller første sukkeret bør man unngå så lenge man bare kan. Barn spør som oftest ikke etter det selv. Dersom du først har gitt en is i butikken så vet barnet at det er mulig å få is. Da starter maset, sier Skogstad.