Fant små forskjeller mellom barn som spiser kjøtt og ikke

Stadig flere barn og unge foretrekker et kosthold uten kjøtt.

I en ny studie, som omfattet nærmere 9000 barn, har forskere forsøkt å finne ut hva dette kan gjøre med kroppen.

– I løpet av de siste 20 årene har vi sett en økt popularitet for plantebaserte dietter. Men vi har ikke forsket på de ernæringsmessige konsekvensene blant barn, sier Dr. Jonathon Maguire.

Han er barnelege i Canada og forfatter av studien.

Resultatene viste at barna som levde av et plantebasert kosthold, ikke skilte seg veldig ut fra barn som spiste kjøtt. Likevel så forskerne én viktig forskjell.

Og de påpeker at dette er noe man bør være obs på.

Større sjanse for undervekt

Forskerne brukte data fra nærmere 9000 kanadiske barn mellom seks måneder og åtte år. Dataene ble samlet inn fra 2008–2019.

Alle barna i studien ble fulgt over en treårsperiode, fra de var to til de fylte fem år.

Blant deltagerne var 250 vegetarianere.

Funn fra studien viste at de som ikke spiste kjøtt i gjennomsnitt hadde samme høyde, BMI, inntak av jern, vitamin D og kolesterolnivå sammenlignet med de som spiste kjøtt.

Men det viste seg at de også hadde større sjanse for å utvikle undervekt.

Derfor mener forskerne det er svært viktig å planlegge et godt og næringsrikt kosthold til barn som ikke spiser kjøtt.

Vegetarisk kosthold brukes om et kosthold som hovedsakelig består av matvarer fra planteriket. Kostholdet utelukker kjøtt, fisk og sjømat, men mange vil inkludere andre matvarer som har opprinnelse fra dyreverdenen, for eksempel meieriprodukter, egg, honning og gelatin. Foto: Matthew Mead / AP

Vekt og etnisitet

Det å være undervektig kan være et tegn på at dietten man spiser ikke har de riktige næringsstoffene.

Men i undersøkelsen måtte forskerne også ta hensyn til en annen faktor.

For i studien var det flere barn av asiatisk opprinnelse som deltok, og de aller fleste av dem hadde en lavere BMI sammenlignet med andre deltagere.

Når man sammenlignet barna med denne opprinnelsen, viste det seg at både de som spiste kjøtt og de som ikke gjorde det, var undervektige.

– Etnisitet kan absolutt spille en rolle med tanke på vekt i denne studien, sier Dr. Maya Adams til CNN. Hun jobber som professor ved Stanford School of Medicine.

– Viktig å skille mellom vegetarisk og vegansk

Oddbjørg Stokkeland er klinisk ernæringsfysiolog. Hun har jobbet som privatpraktiserende, og nå ved Oslo universitetssykehus.

Stokkeland mener de fleste kan ha et fullverdig kosthold uten kjøtt, men sier det er viktig å skille mellom vegetarisk og vegansk.

– Et vegansk kosthold er betydelig mer restriktivt. Der ekskluderer man alle animalske produkter i kosten. Det å leve vegansk vil kreve mer kunnskap blant foreldre, sier hun til NRK.

Hos små barn er ofte havregryn, barnegrøt og fullkornsprodukter vel så gode jernkilder som kjøtt og kjøttprodukter, forklarer Stokkeland.

Uten at ernæringsfysiologen har statistikk å lene seg på, mener hun at man også i Norge ser en økende interesse for både vegansk og vegetarisk kosthold.

Stokkeland synes ikke det var spesielt overraskende at man ikke fant signifikante forskjeller i jern- og vitamin D-status på blodprøvene eller på BMI og vekst blant barna. Foto: Ernæringsteamet

Skal egne seg for folk flest

Ulike land har ulike anbefalinger når det gjelder barn og kosthold. I Norge har Helsedirektoratet laget noen retningslinjer for at barnet skal ha en så sunn utvikling som mulig.

Ifølge forsker på studien, Dr. Jonathon Maguire, skal et plantebasert kosthold egne seg for folk flest. Også barn.

– Det er anerkjent som et sunt spisemønster på grunn av frukt, grønt, fiber, fullkorn og redusert inntak av mettet fett. Imidlertid har få studier evaluert effekten av vegetariske dietter på barnas vekst og ernæringsstatus, sier han.

En begrensning ved denne studien er at forskerne ikke har vurdert kvaliteten på selve kostholdet til deltagerne.

De påpeker at slike dietter kommer i mange former og fasonger. Og at innholdet kan ha stor betydning for de ernæringsmessige resultatene.