Her stemte ingen Venstre – ikke engang kommunens Venstre-politiker

– Jeg er uenig i noe, og enig i noe, sier Steinar Romund Tørriseng.

78-åringen fra Leka i Trøndelag er Venstres eneste representant i kommunestyret.

Og han er åpenbart ikke så enig i Venstres politikk at hans stemme i årets stortingsvalg gikk til partiet han representerer. Namdalsavisa har skrevet om dette tidligere.

Verken han eller de andre som sto på Venstres liste til lokalvalget for to år siden, stemte Venstre.

Faktisk var det ikke en eneste person på Leka som la Venstre-seddel i stemmeurnen.

Venstre-nestleder er ikke spesielt overrasket

Bjørn Ola Holm er politisk nestleder i Trøndelag Venstre og var valgkampleder for Venstre i Nord-Trøndelag under årets stortingsvalg.

Bjørn Ola Holm, nestleder i Trøndelag Venstre. Foto: Privat

Han mener det er lokalhistorie som kommer til syne i valgresultatet fra Leka.

– Venstres folk på Leka har nok stemt Senterpartiet i stortingsvalget, sier Holm.

Fikk halvparten av stemmene

Senterpartiet har sterke tradisjoner på Leka. I år gikk over halvparten av befolkningens stemmer dit.

Bare seks andre kommuner i Norge hadde større Sp-oppslutning.

Venstre-politiker Tørriseng har faktisk en forhistorie som Senterparti-politiker i samme kommune.

Etter to perioder på 90- og 2000-tallet, trakk han seg fra politikken.

Han hadde ingen planer om å returnere. Men så fikk han en forespørsel, utløst av en lokal grendestrid, ifølge Holm.

Sa ja under tvil – havnet i kommunestyret

Venstre trengte en representant til for å klare å stille til valg for to år siden.

– Det var viktig å få en opposisjon til Senterpartiet den gangen, sier Tørriseng.

Selv syntes han dessuten det var viktig at grenda han bor i, Gutvik, var representert i lokalpolitikken.

– Jeg sa ja – men under tvil, forteller Tørriseng.

Han sto som nummer fire på lista – trygt plassert for ikke å komme inn i kommunestyret.

Men Tørriseng må være en populær mann.

Han fikk såpass mange slengere, at han siden valget i 2019 har vært Venstres eneste representant i Lekas kommunestyre og formannskap.

Det er ingen automatikk i at en velger det samme partiet lokalt som sentralt. Det påpeker også Tørriseng. Det kan handle om alt fra taktikk til enkeltsaker og politikerne på lista.

– I kommunevalg stemmer mange på person fremfor parti. Noen annen forklaring kan jeg ikke gi, sier Tørriseng.

Stemte han egentlig Senterpartiet?

NRK har forsøkt å få tak i de som sto på Venstre-lista i Leka ved lokalvalget 2019. De som svarte ville ikke uttale seg i denne saken.

Men hva stemte egentlig Tørriseng? Det er hemmelig valg i Norge. Mange vil si det er ufint å spørre folk hva de stemmer. Men, det er vel lov å prøve seg?

– Jeg kommer ikke til å si noe, sier Tørriseng kontant.

– Men du har kanskje lagt merke til at det jo var en blank stemme fra Leka? Du kan jo bare spekulere på hvem som ga den, humrer Venstre-politikeren som ikke stemmer Venstre.