– Det er stort, og en oppgave jeg virkelig tar på alvor og ser på med stor ærefrykt. Jeg er klar til å gjøre en innsats både for Norge og Senterpartiet, men ikke minst for ungdommen.

Det sier Maren Grøthe kort tid etter at det ble kjent at hun skal representere Senterpartiet på Stortinget fra Sør-Trøndelag.

Stor stas

Hun innrømmer at det var et stort øyeblikk da landets nye regjering ble presentert i vandrehallen på Stortinget i formiddag.

Det gikk akkurat slik hun håpet på.

Partikollega Ola Borten Moe blir statsråd, og dermed rykker hun inn og tar hans plass på Stortinget.

– Det føles litt uvirkelig, men det er skikkelig stor stas for meg å stå der og nå få tre inn som stortingsrepresentant. Det å få lov til å bruke hverdagen sin til å jobbe for bedre tjenester til folk ser jeg frem til.

20-åringen fra Melhus i Trøndelag er historisk. Aldri tidligere har en så ung representant møtt fast på Stortinget.

– Jeg føler litt ekstra ansvar for å løfte ungdommens stemme, og håper at det kan gi meg en arena til å bidra på det feltet.

Sjeldent talent

Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, er utrolig stolt over at de nå er så godt representert.

– Maren Grøthe er en av de flinkeste vi har i Senterungdommen. Hun er et sjeldent politisk talent. Hun lytter til folk og får ting gjort.

STOR DAG: Leder i Senterungdommen, Torleik Svelle, er stolt over at de nå er representert både i regjering og storting. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Svelle mener denne dagen viser at Senterungommen er i god politisk form.

– Vi har fått plass ved Kongens bord, med tidenes yngste justiminster. Vi har nå den yngste representanten som noensinne møter fast på Stortinget. Dette er en stor dag for oss i Senterungdommen.

– Kjempedame

STOLT: Per Olav Tyldum, leder i Trøndelag Sp og selv fersk stortingsrepresentant er stolt over å få Maren Grøthe som kollega på Stortinget. Foto: Eivind Aabakken

– Vi får en meget dyktig, fremadstormende, trivelig og i hele tatt ei kjempedame inn på Stortinget med Maren Grøthe.

Det sier Per Olav Tyldum, leder i Trøndelag Sp.

Han er stolt over at partiet nå har den yngste representanten på Stortinget.

Selv er han også fersk stortingsrepresentant.

DE UNGES STEMME: Maren Grøthe vil kjempe de unges sak på Stortinget. Her fra valgvaka i høst. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

– Hun har vært knakende tydelig i valgkampen, i alle møter og programarbeid. Hun har lagt ned en stor jobb til tross for sin unge alder. Hun har en lysende politisk karriere foran seg, sier Tyldum.

FRISK: Stortingets yngste går ikke av veien for en frisk debatt.

Ungt blikk på distriktspolitikken

Maren Grøthe studerer statsvitenskap ved NTNU i Trondheim, men legger nå studiene til side.

Hun ser nå frem til å bli heltidspolitiker, og røper gjerne noen av sine kampsaker.

GODT TEAM: Maren Grøthe tror hun og Heidi Greni (t.v.) blir et godt team for Senterpartiet fra Sør-Trøndelag på Stortinget. Foto: Per Olav Tyldum, Sp

– Først og frem er det viktig for meg å bidra med et ungt blikk på distriktspolitikken. Det er vi som skal bo i hele Norge i framtida. Jeg vil kjempe for et godt desentralisert studie- og helsetilbud, og for å få ned oppkjøringskøene.

Hun håper å få plass i en komité på Stortinget som gjør at hun kan jobbe med disse sakene.

Maren Grøthe er i dag kommunestyrerepresentant i Melhus, og utvalgsleder for helse- og oppvekst.

Hun tror det kan bli vanskelig å kombinere de to rollene, men sier de har flere gode kandidater lokalt som kan tre inn om det blir behov.

Historisk

Hun er historisk, og har vært del av begivenhetene både på Stortinget og på slottsplassen i dag.

Nå starter arbeidet, noe hun er klar for.

– Det er mange saker som er viktig for Trøndelag i årene fremover. De gleder jeg meg til å være med å løfte.