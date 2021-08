Ruben Elvebakken (37) flyttet fra Narvik til Leka i Trøndelag for et år siden.

Sammen med samboer og tre døtre, startet han en ny hverdag på øya med drøyt 500 innbyggere.

Etter kort tid fattet tilflytteren interesse for kommunens næringsfond. Han hadde fått avslag på midler for å starte en byggevarebutikk, og var nysgjerrig på hvilke regler som lå til grunn for å få midler.

– Da jeg stilte spørsmål, fikk jeg så dårlige svar at jeg satt igjen med enda flere spørsmål, sier Elvebakken.

Han ville vite at han ble vurdert på lik linje med andre søkere. Derfor begynte han å bore etter informasjon.

Etter hvert ble det mange brev i kommunens postliste med Elvebakken som avsender.

Siden Elvebakken flyttet til Leka for et drøyt år siden har han ifølge kommunen sendt 42 innsynsbegjæringer og oppfølgingsspørsmål med stort omfang. Både om næringsfondet og annet. I noen av brevene antyder han at kommunedirektøren bruker hersketeknikker, er inhabil og bidrar til økonomisk ukultur.

Fra: Ruben Elvebakken Til: Leka kommune Her møter man en vanskelig og innsynsbegrensende kommunedirektør som forsøker å munnbinde kritiske og dels oppklarende spørsmål (...) Utdrag fra e-postkorrespondanse.

– De sa de var her i litt alvorlig øyemed

En morgen sent i juni, da familien Elvebakken akkurat hadde våknet, rullet en bil inn på gårdsplassen. En politibil.

– Jeg tenkte først de ville slå av en prat med en relativt nyinnflyttet. Så begynte jeg å lure på om de kanskje var her på grunn av en fartsbot jeg hadde fått tidligere.

Men det var ikke dette politiet hadde tatt turen for.

– De sa de var her i litt alvorlig øyemed, ifølge Elvebakken.

Han og de to uniformerte politibetjentene skal ha blitt stående og prate på gårdsplassen i tre kvarter.

Budskapet de skal ha hatt, gjør Elvebakken fortvilet og forbannet.

Overhørte samtalen: – Jeg er skremt

Elvebakken mener å huske ordrett hva den ene politibetjenten sa:

– «Vi anmoder saklighet i postlisteskriverier». Jeg ga raskt uttrykk for at dette ikke var ok. At det var ubehagelig.

Elvebakken ville vite om noen hadde anmeldt ham. Det avkreftet politiet.

En meter fra de tre på gårdsplassen, hadde familiens besøk akkurat våknet. De bodde i en campingvogn på tomta.

Thomas Andreassen hørte dermed samtalen:

– Politiet oppførte seg hyggelig, men hele opplegget er jo helt ufattelig. Jeg er skremt. Jeg synes dette ligner maktmisbruk.

NRK har lest mye av korrespondansen mellom Elvebakken og kommunen.

– Er det greit å antyde at kommunedirektøren bruker hersketeknikker og bidrar til økonomisk ukultur?

– Dette er mitt inntrykk. Noen må tørre å si fra, og da får det bare bli meg, sier Elvebakken.

Kommunedirektøren: – Det var jeg som sendte politiet

– Som kommunedirektør skal jeg tåle mye. Men jeg skal ikke trenge å tåle injurierende uttalelser og usannheter om at jeg er korrupt.

Det sier kommunedirektør i Leka, Oddvar Aardahl.

Ærekrenkelser kan gi erstatningsansvar. Hensynsløs atferd kan føre til straff.

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år», heter det i Straffeloven.

Både omfanget av innsynsbegjæringene fra Elvebakken, og innholdet i dem, får Aardahl til å reagere.

Aardahl ba politiet om hjelp i den hensikt å «roe ned situasjonen», sier han:

– Det var jeg som sendte politiet. Jeg ba dem ta en prat med ham, for at vi kan løse dette. Den kriminaliteten jeg er redd for at kan skje, er at han fortsetter å utsette kommunedirektøren og ansatte i kommunen for injurierende uttalelser.

Ifølge Aardahl handler ikke dette om et forsøk på å kneble innsynsretten.

– Men Elvebakken har misforstått offentlighetsloven.

Han mener den nye lekaværingen overbelastet kommunen med arbeid, og sier det har tatt mye tid å svare ut alt det han har lurt på.

Ruben Elvebakken mener derimot kommunen må gå i seg selv:

– Har du vært for masete og slitsom?

– Nei. Jeg synes tvert imot at kommunen har vært dårlig til å svare ut. Det virker som svarene på det jeg spør om, ikke tåler dagens lys.

– Skivebom

Advokat Jon Wessel-Aas har jobbet med ytringsfrihet og menneskerettigheter i over 20 år. Hans synes hele saken fremstår merkelig og dårlig håndtert.

Advokat Jon Wessel-Aas. Foto: Monica Kvaale

– At en som ber om innsyn samtidig benytter anledningen til å rette kritikk mot ledelsen i kommunen, har han eller hun rett til å gjøre, selv om det ikke har noe med innsynsbegjæringen å gjøre. Det har i alle fall ikke noe med politiet og straffeloven å gjøre, mener han.

Videre sier Wessel-Aas at borgere har rett til å rette kritikk mot offentlige myndigheter, uten å få politiet på døra.

– Når politiet kommer på døra di for å be deg om å begrense deg når du bruker din grunnlovsfestede rett til innsyn om ytringsfrihet, synes jeg det er sterkt beklagelig.

– Det fremstår for meg som en skikkelig skivebom, basert på det jeg har fått gjengitt, sier Wessel-Aas.

Elvebakken har tidligere sagt i Namdalsavisa at han vurderer å starte ei bygdeliste til neste kommunevalg. Dette blant annet for å gi unge politikere mer plass – fordi det hersker «gammel moro» med dagens politikere.

Aardahl reagerer på det:

– En bør være ydmyk til plassen en kommer til. En kan ikke gå i strupen på politikere med en gang en kommer til et nytt sted. Det er manglende folkeskikk, sier Aardahl.

Ville forebygge kriminalitet

Politiet dro til Elvebakken «for å hindre at kriminalitet skjer», sier Svenn Viken. Han er politistasjonssjef i Namdal.

Svenn Viken, politistasjonssjef i Namdal. Foto: Johannes Børstad / NRK

– Hovedstrategien til politiet er å forebygge at kriminalitet og uheldige forhold skjer. Vi sitter på informasjon som tilsier at det var nødvendig å ta kontakt med denne innbyggeren med forebyggende hensikt.

Elvebakken selv synes det var svært ekkelt at døtrene hans på fire, ti og tolv ble vitne til politibesøket.

Han sliter med å forstå at han har vært usaklig. Men han har beklaget at han kan ha kommet med uttalelser til kommunedirektøren «som kan minne om personangrep».

Fra: Ruben Elvebakken Til: Oddvar Aardahl, kommunedirektør (...) personlig agenda i en stilling du besitter er svært uheldig og krever naturligvis umiddelbar og proffesjonell opprydding! Utdrag fra brev Ruben Elvebakken sendte til kommunedirektør Oddvar Aardahl

Elvebakken sier han har beklaget dette to ganger.

– Jeg vet ikke hva mer jeg kan gjøre. Jeg føler jeg er gjort rettsløs i kommunen, sier Elvebakken.

Søkte innsyn også under annet navn

I mars ble en person politianmeldt av kommunedirektøren «for hensynsløs atferd i postlistene».

Denne personen går under navnet Kjell Kjellesen. Han har blant annet anklaget kommunedirektøren for hemmelighold.

– Kjell Kjellesen er anmeldt for hensynsløs atferd. Det er hensynsløst å kalle en person i det offentlige korrupt. Jeg har satt politiet til å finne ut hvem denne personen er, sier Aardahl.

Det bekrefter politiet:

– Vi har ikke avdekket hvem det er, eller om det er flere personer. I den senere tid har vi hatt forebyggende samtaler for å hindre straffbare handlinger. Vi forstår at det kan oppleves alvorlig å bli oppsøkt av politiet, men samtidig er vår jobb å forebygge kriminelle og uønskede hendelser.

Fra: Kjell Kjellesen Til: Leka kommune Sendt: 23.03.2021 12:19:13 Emne: Innsynsbegjæring basert på kommunedirektørens tilsvar av 17.03 Det er allment kjent at Kommunedirektøren er en god venn av tiltakssøker. Å være venn er ikke problemet, problemet er at venn og andres penger sjelden går godt sammen, og at habilitet derfor er særlig viktig. Fra: Leka kommune Til: Kjell Kjellesen Først vil kommunedirektøren kommentere at denne typen beskyldninger fra en eller flere av Leka kommunes innbyggere, er i overkant av hva administrasjonen trenger å finne seg i. At det antydes at ***** har fått støtte pga å være god venn av kommunedirektøren tar kommunedirektøren sterk avstand fra. Slike antydninger grenser til beskyldninger om korrupsjon. Grensen for hva en kommunedirektør kan måtte akseptere av beskyldninger er nå nådd – og saken vil blir forfulgt videre mot påtalemyndighet. Utdrag fra innsynskorrespondanse mellom Leka kommune og Kjell Kjellesen

Politiet sier at saken mot Kjellesen er henlagt, men at saken kan tas opp igjen om det kommer nye opplysninger.

Til NRK innrømmer Ruben Elvebakken at det er han som skrev under navnet Kjell Kjellesen, og som dermed var anmeldt for hensynsløs adferd i postlistene.

Da Elvebakken opplevde at han ikke fikk gode nok svar, og at han møtte motvilje på innsynene, valgte han å bruke Kjell Kjellesen.

Han forteller at han angret umiddelbart etterpå.

– Dette angret jeg raskt da jeg opplevde at dette ble mer «surmaget oppgulp» enn nødvendig og at ting kunne sikkert blitt besvart bedre via ekte navn, sier Elvebakken.