I 1970 døde det 560 mennesker i den norske trafikken, og direktør Ingrid Dahl Hovland i Statens vegvesen mener det har vært en gledelig utvikling.

– Vi er flinke til å sikre våre barn i bil, men jeg skulle ønske vi var like flinke å sikre de voksne. Våre analyser av dødsulykkene viser at 33 prosent av alle som omkom i en bil, ikke har brukt sikkerhetsbelter. Mange av disse ville ha reddet livet om de hadde brukt sikkerhetsbelte, mener Hovland.

Omkomne barn i trafikken 2019 0 2018 1 2017 4 2016 2 2015 3 2014 5 2013 5 2012 4 2011 7 2010 5

Dyster desember

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er fornøyd med utviklingen når det gjelder barn som omkommer i den norske trafikken. Foto: Knut Opeide

I hele landet omkom 110 personer i trafikken i 2019, og det er to flere enn i 2018. I desember mistet 14 personer livet i trafikken, som er mer enn en dobling fra desember i fjor hvor seks personer omkom.

– Vi er ikke fornøyd med at vi ikke får dødstallene ytterligere ned. Bak hver eneste ulykke er det en tragedie som rammer familie, venner, kolleger og lokalsamfunn, sier Ingrid Dahl Hovland.

Antallet omkomne for de tre siste årene ligger omtrent på samme nivå, og ligger på mellom 106 og 110 omkomne.

– Før desember hadde vi et lite håp om at 2019 kunne bli et år med færrest omkomne i trafikken noensinne. Dessverre ble desember en langt dystrere måned i trafikken enn forventet, og vi er fortsatt langt unna nullvisjonen om at ingen skal omkomme eller bli hardt skadd i trafikken.

– Vi må derfor styrke innsatsen betydelig innen trafikksikkerhetsarbeid i årene som kommer. Det er langt igjen før vi er der vi skal være, mener direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen.

Slik sikrer du barna best i bilen Ekspandér faktaboks Stram beltet over skulder og hofte, ned mot lår. Pass på at beltet ikke ligger over magen, under armen, bak ryggen eller brukes på andre oppfinnsomme måter. Sjekk jevnlig at beltet sitter som det skal. Ta av tykke ytterjakker og -dresser. Sjekk at telefon, nettbrett og andre gjenstander ikke ligger løst i bilen. Kilde: Trygg Trafikk

Mange ulykker med tunge kjøretøy

I nesten hver tredje dødsulykke i fjor var tunge kjøretøy involvert. Det betyr at tunge kjøretøy har vært involvert i 36 av dødsulykkene i fjor. Dette er det høyeste antallet de siste fem årene.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk er bekymret over alle dødsulykkene hvor tunge kjøretøy er involvert. Foto: Trygg Trafikk

– Det er mange tunge kjøretøy på veiene og dette kommer bare til å øke i tiden framover. Ulykkesanalysene viser at det ofte ikke er sjåføren i det tunge kjøretøyet som har skyld i ulykken, og derfor må vi bilister være ekstra oppmerksomme, sier Johansen.

Flest ulykker i Nordland

16 personer mistet livet i trafikken i Nordland i 2019, og det var verst i hele landet.

– Tallene for Nordland er bekymringsfulle. Nordland har mange smale og svingete veier av dårlig standard og det er det nødvendig med tiltak både når det gjelder infrastruktur for å heve veistandarden, sier Jan Johansen i Trygg Trafikk.

Trafikktall for 2019 Ekspandér faktaboks I hele landet omkom 110 personer i trafikken i 2019, og det er to flere enn i 2018. 16 personer mistet livet i trafikken i Nordland, og det er en kraftig økning fra 2018, da fem personer omkom. Bak følger Akershus (14), Trøndelag (11) og Møre og Romsdal (10). Finnmark, Oslo og Aust-Agder hadde færrest dødsulykker med en drept i hvert av disse fylkene. I 2019 omkom 79 menn og 31 kvinner i den norske trafikken. Det betyr at over 71 prosent av de omkomne var menn. Dødsfall i trafikken øker mest i aldersgruppen 25-44, mens det er størst nedgang i gruppen 45-64 år.



I 2019 var det dobbelt så mange bilpassasjerer som omkom enn året før. Det er likevel fortsatt flest bilførere som dør i trafikken. I fjor var det ingen dødsulykker med moped, og det har ikke skjedd siden 2010.

Statens vegvesen lover fortsatt storsatsing mot trafikkdøden og alvorlig skadde i trafikken.

– Vårt viktigste våpen er kunnskap. Vi analyserer alle dødsulykkene, og denne kunnskapen gjør at vi kan sette inn tiltak som vi vet virker og som har stor effekt. Arbeidet vil fortsette systematisk og langsiktig på bred front med uforminsket styrke, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.