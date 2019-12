For første gang siden 50-tallet har ingen barn mistet livet i trafikken

– Hvis det fortsetter slik også i desember, vil vi for første gang oppleve et helt år uten barn som dør i trafikken, sier direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk.

I fjor omkom én person under 16 år i trafikken. Så langt i år har ingen barn omkommet.

Det kan bety at 2019 blir det første året helt uten dødsulykker i trafikken for denne aldersgruppen.

Omkomne barn i trafikken 2019 0 (Hittil i år) 2018 1 2017 4 2016 2 2015 3 2014 5 2013 5 2012 4 2011 7 2010 5

Trygg Trafikk begynte å registrere trafikkulykker i 1959. Da omkom så mange som 90 barn i trafikken.

– Bedre veier, biler og holdninger

Det er flere årsaker til den positive statistikken, mener Statens vegvesen.

– Veinettet blir stadig bedre, det bygges nye veier og sikkerheten øker. Bilene våre blir stadig bedre med mange gode sikkerhetssystemer innvendig.

Det sier seksjonssjef Terje Bekker i Statens vegvesen.

Terje Bekker i Statens vegvesen sier at andelen som bruker bilbelte er svært høy. Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Han mener det holdningsskapende arbeidet som blant annet Statens vegvesen og Trygg trafikk driver med, har en positiv effekt.

I tillegg kan også sikkerhetssystemer som bidrar til å varsle om at bilbeltet ikke er på, medvirke til at folk endrer holdning, ifølge Bekker.

– Det er viktig å sikre ungene ordentlig, selv om man skal på en kort tur, sier småbarnsfar Kjetil Skåre. Foto: Kai Stokkeland / NRK

Foreldre sikrer barna feil

Selv om pilene peker i riktig retning, vet norske foreldre fortsatt ikke nok om hvordan de skal sikre barna sine i bilen.

En av reglene er at barn bør sitte bakovervendt i bilen fram til de er minst fire år. Det er ukjent for sju av ti foreldre, ifølge en undersøkelse fra Trygg Trafikk og forsikringsselskapet If.

Slik sikrer du barna best i bilen Ekspandér faktaboks Stram beltet over skulder og hofte, ned mot lår. Pass på at beltet ikke ligger over magen, under armen, bak ryggen eller brukes på andre oppfinnsomme måter. Sjekk jevnlig at beltet sitter som det skal. Ta av tykke ytterjakker og -dresser. Sjekk at telefon, nettbrett og andre gjenstander ikke ligger løst i bilen. Kilde: Trygg Trafikk

Mange tar også feil om hvordan bilbeltet skal festes på barn.

Regelen om at tykke ytterklær både for store og små skal av i bilen, er mange foreldre heller ikke klar over.

– Bilbeltet skal sitte på så tett mot kroppen som mulig. Derfor skal man ta av tykke ytterjakker og dresser. Det gjelder for øvrig like mye for voksne som for barn, sier Jan Olav Nilssen i If.

– Jobber hardt for å få ned tallene

I 2002 innførte Statens vegvesen en «nullvisjon» om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken. 17 år senere er målet fortsatt ikke nådd.

Hittil i år har 96 personer mistet livet. Det er cirka to personer i uken.

– Det er en visjon som det jobbes hardt for å nå. Vi håper at vi en gang i fremtiden kan nå denne visjonen, avslutter Bekker i vegvesenet.