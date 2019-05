Ingebrigtsen sa ja til den belgiske klubben Oostende

– Jeg har vunnet alt som kan vinnes i Norge, så derfor ønsker jeg å flytte fokuset til utlandet, sier Ingebrigtsen til sin nye klubbs nettsider.

Han har nå skrevet under for klubben han har vært linket til en periode. Første offisielle dag i den nye jobben er 1. juni.

Oostende spiller i det belgiske sluttspillet på nest øverste nivå og holder der fjerdeplassen med tre kamper igjen. Klubben har fem poeng opp til Charleroi i kampen om en omspillsplass til kvalifiseringen til europaligaen.

– Klubben har hatt en vanskelig sesong, men ønsker en ny start neste sesong. Klubbformannen er svært ambisiøs, og det appellerte veldig til meg, sier Ingebrigtsen.

Har sett laget

53-åringen har allerede begynt å studere laget han nå skal lede.

– Jeg var til stede på stadion under kampen mot Charleroi, og så at det bor noe i dette laget. På noen posisjoner er det nødvendig med forsterkninger, sier Ingebrigtsen.

Oostende-sjef Frank Dierckins er klar på at Ingebrigtsen hele tiden har vært klubbens førstevalg i jakten på ny trener.

– Kåre har allerede bevist hva han er god for i Norge, og han er nå ekstremt motivert for å vise seg fram utenfor sitt hjemland. I samtalene våre kom vi raskt på samme bølgelengde, sier han.

Ingebrigtsen sier han vil ta med seg sin offensive fotballfilosofi til Belgia.

Fikk kritikk

53-åringen fikk sparken som trener for Rosenborg i juli i fjor. I januar ble han så enig med klubben om en sluttavtale etter at partene først møttes i en opprivende rettssak.

Ingebrigtsen har siden det vært fotballekspert hos Eurosport.

I forrige uke fikk Ingebrigtsen kritikk av ledelsen i Discovery etter at han gikk ut og kritiserte forholdene i RBK i rollen som Europsports ekspert. Discovery-ledelsen beklaget hans uttalelser overfor Rosenborg.

Ingebrigtsen ledet Rosenborg til tre seriemesterskap i sin periode som trener for klubben. To cupmesterskap ble det også, i tillegg til at han to ganger ledet trønderklubben til spill i europaligaen.