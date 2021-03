Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Røros kommune har tatt kontakt med Trondheim om problemet. Kommuneoverlege Tove Røsstad skriver i en pressemelding at folk må dra hjem og teste seg.

– Vi ber folk om å dra hjem om de blir syke og teste seg i egen kommune da også de øvrige hyttekommunene vil kunne ha utfordringer knyttet til testkapasitet, skriver Trondheim kommune i pressemeldinga.

Røsstad sier til Adresseavisen at testkapasiteten i de ulike kommunene er bygget opp for å teste sin egen befolkning, og at de derfor kan få problemer når besøkende i stort omfang tester seg der.

Det er for tiden god testkapasitet i Trondheim.

– Vi er pressa hardt

– Nå er vi pressa hardt, sier ordfører i Røros Isak Veierud Busch.

Årsaken til at testkapasiteten i Røros nå er sprengt, er at en del som har fritidsbolig på Røros velger å teste seg og å gå i karantene der når de får beskjed om at de har vært i nærkontakt med en koronasmittet person.

– Et stort, stort flertal av de som testes er tilreisende Opp mot 90 prosent, sier Busch.

Anbefalingen fra regjeringen er at man skal reise til hjemkommunen for å teste seg og gå i karantene når man får beskjed om at man har vært i nærkontakt med en smittet.

– Men de vil altså heller gjøre det i hyttekommunen?

– Ja, og det kan vi på et vis forstå, men det har en potensiel snøball effekt som kan være skummel for oss, sier Busch.

Dersom testene viser seg å være positiv må Røros kommune ta seg av smittesporingsjobben. Det kan bli for mye arbeid for smittesporingsteamet deres.

– Det er såpass omfattende. Det er vi ikke er dimensjonert for. Vi er dimensjonert for en smittesporing hvor tilreisende følger nasjonale anbefalinger, sier ordføreren.

Han forteller at de ikke har avvist noen som vil teste seg ennå.

– Vi har fortsatt kapasitet og har oppbemannet, men nå er vi på grensen, sier ordføreren.

Har rigget seg for testing

Flere hyttekommuner har hatt økt pågang på teststasjonene i påsken.

– Hemsedal kommune var forberedt på at flere kom til å teste seg i påsken og har rigget seg for det, sier kommuneoverlege Camilla Underland.

Hun forteller at de testa godt over 50 personer i Hemsedal i går.

– Det er mye for oss, men vi har på en måte forskuttert en del av disse tingene gjennom vinteren, så det går bra. Vi er vant til å ha mye mennesker her i påsken, sier Underland, som legger til at Hemsedal har ikke hatt noen positive tilfeller så langt i påsken.