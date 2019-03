«Generasjon prestasjon» røyker ikke

– Det er en stor nedgang på 10 år. Ved forrige HUNT-undersøkelse var det 5,3 prosent i samme aldersgruppe som røyket daglig, sier forsker Vegard Rangul.

– Dette er fantastisk! Over halvparten av de som røyker, dør av det. Mange av disse dør av kreft. For første gang ser vi konturene av en røykfri generasjon, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel.

Samtidig er det flere som bruker snus. HUNT4 viser at 7,5 prosent av ungdommene snuser daglig - og økningen er størst blant guttene.

– Økningen i snusbruk er likevel ikke like stor som nedgangen i røyking, sier Rangul.

Røyking er ut, sier Julie Engan, Petter Skar og Karen Bakken Mære. Foto: Morten Andersen / NRK

Rektor: – Aldri tatt noen i å røyke

Dagens unge har blitt kalt «generasjon prestasjon» fordi mange føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på skolen, på treningssenteret og på sosiale medier.

Karen Bakken Mære og Julie Engan ved 9. trinn på Halsen ungdomsskole i Stjørdal sier ingen i klassen deres røyker.

– Vi vet om noen i 10. klasse som røyker. Men det var flere før.

De tror kunnskap om farene ved røyking er en viktig årsak til at færre begynner.

– Hvis du vil satse på idrett, ødelegger du jo lungene og helsa di.

15-årige Petter Skar kjenner heller ingen røykere.

– Jeg tror folk har andre ting å holde på med, som idrett og venner. Noen snuser istedet, men ikke i klassen min, så vidt jeg vet.

Rektor Anita Grimsrud er glad for at så få røyker, men synes det er synd at mange snuser i stedet. Foto: Morten Andersen / NRK

Når rektor Anita Grimsrud blir spurt om hvor røykehjørnet på skolen er, svarer hun at det ble borte tidlig på 2000-tallet.

– Jeg har vært rektor her i ett og et halvt år, og har aldri tatt noen i å røyke på skolen.

Vil gi store utslag på kreftstatistikken

Kreftforeningens generalsekretær Anne Lise Ryel sier at en røykfri generasjon vil gi store utslag på kreftstatistikken på lengre sikt.

– Samtidig har vi ingen tid å miste. Nedgangen i røyking blant voksne har de siste årene ikke vært i nærheten av det vi hadde ønsket. Derfor er det skuffende at regjeringen ikke gjør mer for å hjelpe flere med å slutte.

Beregninger fra Kreftregisteret viser at vi vil få 95.000 nye røykerelaterte krefttilfeller før 2045.

– Hva tenker Kreftforeningen om at mange snuser i stedet?

– Det bekymrer oss. Få ting er farligere enn å røyke, men det betyr ikke at snusing er ufarlig. Standardiserte snuspakker er en ting Kreftforeningen har jobbet hardt for, men vi mener også at smakstilsetninger i snus som appellerer til unge bør forbys. Denne typen tiltak må til for at neste generasjon skal være helt tobakksfri, sier Ryel.

Tross oppløftende tall fra de unge - generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, mener vi må gjøre mye mer for å få flere til å slutte å røyke. Foto: Kreftforeningen

Færre drikker alkohol

HUNT4 omtaler seg selv som «en gedigen reise nord i Trøndelag gjennom 18 måneder «en gedigen reise nord i Trøndelag gjennom 18 måneder», og har involvert 23 kommuner og 64.000 personer. Folk har donert blod, spytt, urin, avføring og helsedata - og de har gått med aktivitetsbrikker festet til kroppen for å registrere kroppens bevegelser.

– En ting som overrasket oss er at over halvparten av ungdommene sier de ikke drikker alkohol eller aldri har prøvd det. Det er en veldig stor nedgang, sier HUNT-forsker Rangul.

Undersøkelsen viser også at det er få som drikker en eller flere ganger i uka. Forskeren tror det skyldes både trender og at brennevin er mindre tilgjengelig nå enn før.

Flere ungdommer rapporterer symptomer på angst og depresjon, og i denne gruppen ser man en overvekt av jenter.

– Om dette innebærer en reell økning eller om det skyldes en økt bevissthet omkring slike plager er vanskelig å si ennå.