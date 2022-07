Hundedagene – når maten råtner og lik flyter opp av sjøen

Hundedagene – det er når bikkjer blir gælne og folk rare, når sår itte vil gro, når det kryr ta spyfluer og vepsen er hissig, når det er makk i fisken, fullt ta manet i fjorden og det flyter styggedom opp fra bånn, når det fødes folk med 12 tær, kalver med fem bein og lam med to huer, når lynet slår ned og allting går på tverke! Ragnhild Gjerstad i bloggen «Søstrene på Verket 1814»

Hundedagene er over oss. Som hvert år ellers. Men har disse ukene egentlig noe med hund å gjøre? Mnja.

I oldtidens Egypt viste Sirius seg på himmelen samtidig som Nilen flommet utover landet og den varmeste tiden på året startet. Folk trodde dette skyldtes stjernens påvirkning. Sirius kalles også Hundestjernen, og er en del av stjernebildet Store hund. De kalte derfor den følgende måneden hundedagene.

I tradisjonen heter det at all mat har lett for å råtne eller mugne i «røtmåneden». Foto: Alan Levine

Maten blir skjemt

På lavtysk ble dette «rodedage», der rode betyr hund, og da var veien kort til «røtmåneden» på norsk. Et ord med en helt annen betydning.

For på folkemunne har ordet røtmåned blitt knyttet til råte, siden matvarer i denne delen av sommeren har lett for å råtne eller mugne. Det sies at melkeprodukter surner fortere, at kjøttet skjemmes og at man skal være ekstra forsiktig med fisk og skalldyr.

Kanskje ikke så rart når det ofte er varmere enn ellers? Og det fantes jo verken kjøleskap eller frysere på 1700- og 1800-tallet, da hundedagene spilte en stor rolle i almanakker og kalendre.

Det er uansett mulig flere i den eldste generasjonen ikke tar til takke med denne snusfornuftige forklaringen. Hør med bestemor!

Du har kanskje også hørt at det er vanskelig å piske fløten stiv under hundedagene. Det skyldes nok som oftest at det er for varmt på kjøkkenet. Men den dag i dag er det fremdeles noen som mener det har med selve perioden å gjøre:

En gang måtte jeg bruke 1,5 liter fløte for å lage en liten marsipankake, fordi fløten ble aldri til krem. Innlegg på forumet klikk.no

– Det er umulig å vispe krem når det er hundedager, sa bestemor. Hun kan ha hatt rett, men spørsmålet er om det skyldes noe overnaturlig. Foto: Tone Rieber-Mohn / NRK

Hundegalskap og sår som ikke gror

Over hele Europa heter det at hundene lett blir gale og ustyrlige på denne tiden av året. Tidligere trodde man at det i disse sensommerdagene rådde farlige krefter og gifter som gjorde selv den snilleste hund farlig. Derfor skulle man aldri klappe en hund i hundedagene.

Og det var ikke bare hunder som kunne miste forstanden: I Norge ble det advart mot å årelate seg i hundedagene, og man mente å kunne dokumentere både tungsinn, selvmord og ren galskap om folk brøt forbudet.

Det lurte også rent kroppslige farer: Man skulle for eksempel ikke sitte på bakken, for da kunne man få hudsykdommer og byller. Og fikk man et sår i denne perioden, ville det bruke lang tid på å gro.

Hundedagene sammenfaller med den varmeste måneden, så det er kanskje ikke rart om noen bikkjer blir ekstra gneldrete nå? Foto: Illustrasjonsfoto Dani Cardona / Reuters

Lik flyter opp av sjøen

Gammel overtro sa at vannet var forgifta på denne tida, så man måtte i hvert fall ikke bade. Det stemmer jo at flere mikroorganismer blomstrer opp når vannet blir varmt, og det er også i denne perioden ekstra mange glass- og brennmaneter i sjøen.

Det sies at havet renser seg i hundedagene, og at ting kommer opp til overflaten. Dette er ikke helt ulogisk. Når temperaturen i sjøen er høy og næringsinnholdet i vannet lavt på grunn av algevekst, kan det føre til at organisk materiale flyter opp,

Men folk trodde også at personer som hadde forsvunnet på sjøen fløt opp og inn mot land.

– Langs kysten er det nesten ikke snakk om tro en gang. De som mister noen på havet i drukning, håper på å se sine kjære igjen når havet tykner og liket flyter til land i hundedagene, har folklorist Toril Torlei uttalt til NRK.

Også i mange elver og vann er det kraftig algevekst under hundedagene, med mye grønt slim som gjør fisket vanskelig og ørreten mindre bitevillig. I riktig gamle dager kunne nok dette gi grobunn for overtro og myter, mens i dag er man mer løsningsorientert:

Min erfaring er at ørret og laks søker mot fossestryk og brusende rent vann for unngå plagene med algeveksten i hundedagene, og at vi må legge flua der. Innlegg på fiskeguiden.no

«Er det mange hvite skyer på himmelen i hundedagene, vil det komme mye snø i den kommende vinter» er en av mange overtroiske tegn bøndene trodde på. Foto: Wikimedia commons

Værtegn til besvær

Hundedagene var i tidligere tider viktige fordi de var kritiske for avlingene, men også fordi de varslet været for resten av sommeren. Det siste har et snev av sannhet i seg, har statsmeteorolog John Smiths tidligere uttalt til NRK.

– I slutten av juli og begynnelsen av august er vi inne i en vedvarenhetsperiode. Det vil si at når atmosfæren nå først har bestemt seg for å holde på én type vær, så har den vansker med å ombestemme seg.

Det er imidlertid en smule inkonsekvens i de gamle værtegnene:

Flere steder het det at gikk hundedagene inn med regn, gikk de ut med væte. Og at godvær i starten, ville gi godvær utover høsten.

Andre steder sa de at at gikk de inn med regn, gikk de ut med sol – eller omvendt.

Noen mente at hvis den tredje hundedagen er god, vil alle de andre bli dårlige.

I enkelte områder har det vært et tegn på at det vil komme regn rundt 23. august, om perioden starter med sol.

Og: Hvis det regner på syvsoverdagen den 27. juli, så skal det bli regn i sju uker.

Forvirret? Det var sikkert bøndene også. De burde heller støttet seg til noen værtegn som faktisk stemmer.

Den 23. august kan vi puste ut – hundedagene er over. Dagen etterpå, Barsok, er den første høstdagen. Barsok har også en del varsler om høsten og vinteren, men det kan vi fortelle om en annen gang.