Hun kan bli Norges første lesbiske biskop

Tre av de fire kandidatene i sluttrunden foran bispevalget i Nidaros bispedømme, med den symboltunge katedralen Nidarosdomen som kirkelig sentrum, er kvinner.

Og går det slik mange homofile i kirka kanskje nå drømmer om, kan den nye kvinnebiskopen bli en som åpent har flagget at hun er lesbisk. Kristine Sandmæl er nemlig den første lesbiske prost i den norske kirke. Hun er prost i Lofoten og leder mellomkirkelig råd, så hun har solid bakgrunn.

Sandmæl fikk oppmerksomhet da hun i fjor ble den første lesbiske prosten i Norge, og ble portrettintervjuet i Vårt Land.

Skjeiv Ungdom ber ikke for skeiv biskop

Ingrid Okkenhaug fra Skeiv Ungdom Trøndelag sier at hun har ingen direkte favoritt til stillingen, men vil ikke fronte den lesbiske prosten på lista.

Hun fremhever på spørsmål, Trondheims lokale Ragnhild Jepsen, som hun sier har gjort godt inntrykk på henne ved flere anledninger.

– Det hadde jo vært bra med en lesbisk biskop, men jeg har ikke mye kjennskap til Kristine Sandmæl, så jeg har ikke så mye å si om henne, sier Okkenhaug.

Usikkert om kirka er moden for lesbisk biskop

Ove Gundersen i NRKs livssynsredaksjon, mener de fire kandidatene er som forventet. Han er ikke overrasket over at tre av fire denne gang er kvinner.

– Det er ikke så rart om det i reformasjonsåret 2017 nå kom en kvinnelig biskop i Nidaros, sier han.

Gundersen er derimot ikke sikker på om kirka er moden for en lesbisk biskop. Men hvis et bispedømme kan være modent for det, så er det kanskje Nidaros, legger han til.

Fire gode kandidater

Vebjørn Selbekk tror det blir en kvinne. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NPK

Det er andre gang det er et flertall kvinnelige kandidater ved et bispevalg i Norge. Første gang var ved bispevalget i Sør-Hålogaland i 2015, også da var Sandmæl med i siste runde.

På en pressekonferanse i Trondheim onsdag ble de fire endelige kandidatene presentert. To praktiserer kirkegjerningen sin i Trondheim, en er prost i Nord-Trøndelag, og den fjerde, Sandmæl, er altså prost i Lofoten. De fire er svært like i alder:

Herborg Oline Finnset (55), prost i Strinda

Ragnhild Jepsen (47), prost i Nidaros

Nils Åge Aune (51), prost i Sør-Innherad

Kristine Sandmæl (47), prost i Lofoten

– Det vi kan fastslå med ganske stor sikkerhet, er at vi nå får en kvinnelig biskop i Nidaros, sier Vebjørn Selbekk, redaktør i avisa Dagen.

– Åpen folkekirke står sterkt i Nidaros, og det er nok nå duket for en kvinne i bispestolen, slår han nærmest fast.

Selv tror han det går mot Ragnhild Jepsen, prost i Nidaros i dag.