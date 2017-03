Det er knyttet stor spenning rundt hvem som skal ta over som biskop i Nidaros etter Tor Singsaas. Onsdag ble de nominerte kandidatene offentliggjort.

Nidaros bispedømmeråd har foretatt fire kandidater. De nominerte er:

Nils Åge Aune, prost i Sør-Innherad

Herborg Oline Finnset, prost i Strinda

Ragnhild Jepsen, prost i Nidaros

Kristine Sandmæl, prost i Lofoten

– Det er helt åpent hvem som blir biskop. Jeg vil si at Jepsen er en favoritt, men Finnset er et outsider, og har vært nominert som biskop tidligere i Nord-Hålogaland. Det blir spennende å se om hun klarer å danke ut Jepsen, sier Ove Gundersen i NRK Livssyn.

Kristine Sandmæl er fra Moss og er prost i Lofoten. Hun har også vært nominert tidligere i Sør-Hålogaland. I tillegg er hun norges første lesbiske prost.

– Det spørs om kirken er moden for en lesbisk biskop. Det blir spennende å se. Jeg tror at i visse deler av kirken vil det bli sett på med skepsis, men folk flest vil tenke at verden har gått framover siden sist, sier Gundersen.

Nidaros bispedømmeråd startet nominasjonsprosessen 3. november 2016. Siden den gang har rådet arbeidet aktivt med å finne kandidater til stillingen.

Dette er den første biskoputnevnelsen etter at kirke og stat ble skilt, og er derfor en historisk begivenhet.

Lang prosess

Det er Kirkerådet som i løpet av våren skal utnevne ny Nidarosbiskop. De nominerte skal stemmes på og stemmefristen er 20. mars.

Deretter skal de tolv biskopene i Den norske kirke uttale seg om hvem de ønsker som ny biskop. I mai gjennomfører bispedømmerådet intervjuer med kandidatene, og i juni utnevner Kirkerådet ny biskop i Nidaros.

Populær biskop

Biskopen er en kirkelig tilsynsmann med ansvar for tilsyn med kirkens lære, de kirkelig ansatte og den kirkelige virksomheten i bispedømmet. Biskopen er også en viktig symbolbærer for Den norske kirke.

Siden 2008 og frem til i dag har Tor Singsaas vært biskop i Nidaros. I år var han en av fire nominerte til tittelen «Årets Trønder». Juryens begrunnelse for nominasjonen gikk blant annet ut på at han har blitt «et forbilde for veldig mange, og en biskop for alle, uavhengig av religiøst ståsted».

Han har også markert seg i flyktningdebatten der han har kommet med kritikk mot regjeringens innvandringspolitikk.

I tillegg har han vært en forkjemper for at homofile skal få gifte seg i kirken, og uttalte til NRK i forbindelse med «Årets Trønder» at dette har blitt en viktig sak og en viktig debatt.