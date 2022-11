Han kan bryte snart 20 år med Ap-dominans

– Dette er utrolig gledelig og en kjempeinspirasjon.

Det sier en tydelig fornøyd Kent Ranum, Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim.

Høyre får en oppslutning på 28,5 prosent i en ny meningsmåling Norstat har gjort for Adresseavisen og NRK, og er nå det klart største partiet i Trondheim

– Dette gir en ekstra boost til å fortsette den daglige kontakten med andre trondhjemmere, om hva vi kan gjøre for å legge enda bedre til rette uansett hvilken livssituasjon man er i.

Periode 14/11–17/11. 600 intervjuer. Feilmarginer fra 1,2–4,5 pp. Parti Endring +2,3 R 9,2 % +2,3 −1,7 SV 9,6 % −1,7 −3,5 AP 21,5 % −3,5 −4,0 SP 3,1 % −4,0 −3,9 MDG 6,5 % −3,9 −0,5 KRF 1,5 % −0,5 +1,1 V 6,0 % +1,1 +7,9 H 28,5 % +7,9 +0,4 FRP 5,5 % +0,4 +0,7 Pp 5,5 % +0,7 +1,4 Andre 3,1 % +1,4 Kilde: Norstat

Kraftig fall for Ap

Aps ordførerkandidat i Trondheim, Emil Raaen, skal jobbe for å få folkets tillit ved valget neste år. Foto: Erland Knutsen / NRK

Det er lenge siden Høyre har fått så stor oppslutning i trønderhovedstaden, som har vært styrt av Ap-ordfører Rita Ottervik i snart 20 år.

Ap får en oppslutning på 21,5 prosent i novembermålingen.

Forrige bunnotering kom i 1995 med 24,5 prosent oppslutning.

– Dette er tall som vi ønsker skal være høye selvsagt. Hadde det vært valg ville vi vært misfornøyd.

Det sier Aps ferske ordførerkandidat i Trondheim, Emil Raaen, som kjenner på både press og glede.

– Vi har nettopp valgt mannskapet som skal gå inn i denne valgkampen, og det er først nå vi utmeisler politikken for den neste valgperioden, sier Raaen som gleder seg til å komme ut og snakke med folk.

Han innrømmer at de har mye å gjøre fremover.

– Vi tror vi har gode løsninger på morgendagens utfordringer, og står for en stolt tradisjon. Mye tar vi med oss, også må vi endre oss på noen områder. Det er ei ny tid fremover, sier Raaen.

Politisk kommentator Linda Bjørgan mener kommunevalget neste år blir mer spennende enn på lenge. Foto: Stein Roar Leite

Velgere på vandring

– Arbeiderpartiet ligger an til å gjøre sitt dårligste valg i Trondheim på 50 år. For to kommunevalg siden lå Ap på 41,5. Nå er de mer enn halvert.

Det sier politisk kommentator i NRK Trøndelag, Linda Bjørgan.

Hun tror heller ikke Rita Ottervik har kunnet demme opp for den nedgangen som Arbeiderpartiet opplever nå, om hun hadde tatt gjenvalg.

– Ap sliter med oppslutninga over hele landet, og i Trondheim er nok styringsslitasjen stor etter 20 år ved roret.

Ap-ordfører Rita Ottervik tar ikke gjenvalg som ordfører, og må nå se partiet falle kraftig i en fersk meningsmåling. Foto: Morten Waagø

Samarbeidspartiene Sp og MDG går også kraftig tilbake sammenlignet med valgresultatet i 2019.

SV går også noe tilbake i målingen, mens både Rødt og Venstre går frem.

– Velgerne i Trondheim er tydelig på vandring. Kommunevalget neste høst blir mer spennende enn på mange år, sier Bjørgan.

Målinga for Trondheim bekrefter resultatene i flere nasjonale målinger, der Ap går tilbake og Høyre går frem.

– Begge partier vil være avhengig av støttepartienes oppslutning for å danne flertall i Trondheim slik det ser ut nå. Også der ser Ap ut til å slite. Utfallet er helt åpent.

Slik ser fordelinga av de 67 plassene i Trondheim bystyre ut dersom novembermålinga hadde vært valg, sammenlikna med representasjon i bystyret etter valget i 2019.

Mandatfordeling i Trondheim bystyre PARTI ENDRING Ap Arbeiderpartiet -2 2 ned fra 2013 Frp Fremskrittspartiet 0 Ingen endring siden 2013 H Høyre + 6 6 opp fra 2013 KrF Kristelig Folkeparti 0 Ingen endring siden 2013 R Rødt + 1 1 opp fra 2013 Sp Senterpartiet -3 3 ned fra 2013 SV Sosialistisk Venstreparti -1 1 ned fra 2013 V Ventre + 1 1 opp fra 2013 MDG Miljøpartiet De Grønne -3 3 ned fra 2013 Pp Pensjonistpartiet + 1 1 opp fra 2013 Norstat

Nye tanker

Høyres ferske ordførerkandidat tar målingen som et signal om at byen ønsker å få inn noen med nye tanker.

– Slik som tallene er nå, er alt mulig. Mye kan skje på ti måneder, sier Ranum som ikke legger skjul på at målet er å bli størst mulig.

– Vi skal være klare til å ta over om vi får gjennomslag for våre tanker.