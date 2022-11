Ap-leder etter Giske-kritikk: – Denne typen personangrep må vi slutte med

Trond Giske er fortsatt en omstridt mann i Arbeiderpartiet selv om det er flere år siden han gikk av som nestleder etter påstander om upassende oppførsel. Foto: André Børke / André Børke

– Jeg mener at den typen personangrep må vi rett og slett slutte med, sier leder i Trondheim Ap, Hanne Moe Bjørnbet.

Det kommer som et svar på at AUF-leder Astrid Hoem tok et hardt oppgjør med Trond Giske under Debatten på NRK1. Astrid Hoem mener den tidligere nestlederen i partiet er ansvarlig for uroen som er i partiet nå.

– Jeg er ikke uenig i noe av det Trond sier. Men jeg mener Trond må anerkjenne at han er en del av problemet med at mange synes det er vanskelig å snakke om politikk, sa Hoem.

AUF-lederen til Giske: – En del av problemet Du trenger javascript for å se video.

– Pinlig angrep

Uttalelsene kom i forbindelse med en debatt om oppslutningen til Arbeiderpartiet. Hoem mener Giske skader Ap når han stadig vekk kritiserer partiet.

Uttalelsene hennes får støtte hos statsministeren.

– Jeg tror hun har rett i mye. Jeg forstår det Astrid Hoem sier på vegne av unge mennesker, men også mange andre i Arbeiderpartiet, sa Jonas Gahr Støre til NRK fredag.

Onsdag fikk Arbeiderpartiet en oppslutning på 16,9 prosent i en meningsmåling laget for FriFagfevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen.

– Jeg synes det var litt pinlig at hun skulle gå til angrep på Trond når vi diskuterer den lave oppslutningen som var nå. Det er et sammensatt problem, sier leder Bård Langsåvold i Meråker Ap.

Han mener Giske ikke har kritisert ledelsen i partiet, men politikken de fører.

– Det ser ut som AUF ikke klarer å riste av seg vesenet de har på ryggen. Det er på tide at de ser framover, fortsetter han.

Også lederen i Steinkjer Ap, Hans Petter Løkken, støtter Giske. Han mener det er helt riktig at Giske sier ifra når politikken som føres er for dårlig.

– Han er i sin fulle rett til å kunne mene det han ønsker å mene. Om ledelsen på Youngstorget ikke synes det er bra, så er det deres problem, sier han.

Han støtter Giske når han kritiserer regjeringen.

– Jeg er ikke imponert over statsbudsjettet og synes ikke det rimer helt med våre verdier. Jeg synes vi bommer og skjønner ikke hva som foregår, sier Løkken.

Leder i Steinkjer Arbeiderparti, Lars Petter Løkken, synes det er riktig av Trond Giske å være kritisk til politikken til regjeringa. Foto: Tariq Alisubh / NRK

Ønsker fokus på politikk

Det er 10 måneder til neste års kommunevalg.

Derfor påpeker flere at man nå må slutte å angripe hverandre og heller fokusere på politikken.

– Jeg tror velgerne, folk, vil ha politikere som er opptatt av dem og deres hverdagsutfordringer. Ikke intern splid og personangrep, sier Bjørnbet.

– Jeg er overbevist om at intern strid og personangrep ikke er løsningen. Jeg tror ikke vi vinner en eneste velger på det.

Langsåvold mener folk i partiet nå må slutte å ta opp fortiden til Giske.

– Å holde på å rippe opp i det som har vært for flere år siden, det gagner ikke politikken. Det har vi lagt bak oss i Trøndelag Arbeiderparti. Vi må videre få en politikk som gagner folk flest, sier han.

Løkken mener kritikken av Giske bidrar fortsatt splittelse i partiet.

– Personlig føler jeg tilliten til ledelsen i partiet ikke er stigende. Jeg synes vi har mye godt for oss i Trøndelag Arbeiderparti. Jeg føler veien er nokså lang fra Trøndelag til Youngstorget for øyeblikket.