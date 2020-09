Høyesteretts kjennelse er klar etter at saken har gått for retten den siste tiden.

Prøvene ble tatt i forbindelse med et forskningsprosjektet ved NTNU, og viser at barnet hadde maursyre i øyevæsken.

Først seks år senere, etter at saken ble gjenopptatt, fant politiet at det var tatt en test.

Påtalemyndigheten har ønsket å få tak i resultatene for å finne ut om maursyren kan være dødsårsaken til barnet.

Den har derimot NTNU ikke villet gi til påtalemyndigheten, siden prøvene ble tatt i et forskningsprosjekt.

Gode grunner for å ikke utlevere

Høyesterett skriver i sin kjennelse at det finnes gode grunner for utlevering av materialet, men at en utlevering vil svekke tilliten til medisinsk og helsefaglig forskning.

Saken har tidligere blitt prøvd i både Sør-Trøndelag tingrett og Frostating lagmannsrett, der NTNU har fått medhold i begge rettsinstanser.

Faren til det avdøde barnet er siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge. Moren som også var siktet i 2013, er død.

Statsadvokat Bjørn Kristian Soknes har tidligere ment at maursyreresultatene, kunne bli viktig for å finne ut av hva den vesle gutten døde av.

– Vevsprøven vil muligens gi oss et bedre grunnlag for å si noe om mengden og i så fall om mengden er såpass stor at det kan være det som har forårsaket døden, sa Soknes til NRK i juni.

Elden fornøyd

– Dette var en fornuftig avgjørelse fra Høyesterett som viser at NTNUs og siktedes oppfatning var korrekt.

Det skriver NTNUs advokat John Christian Elden i en e-post til NRK. Advokaten har tidligere argumenterte for at lovverket skal beskytte folk som deltar i forskning.

– Skal forskning være mulig og personer skal samarbeide med forskerne, kan man ikke risikere at politiet eller andre i ettertid vil hente ut eller bruke forskningsmaterialet som bevis i enkeltsaker, skriver Elden videre i e-posten.